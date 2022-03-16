Мнение: Около триллиона долларов

В последнее время все чаще читаю, что конфискованные 400 млрд. долл., лежавшие на счетах ЦБ РФ в зарубежных банках – это далеко не всё, а только, так сказать, верхушка айсберга; а на самом деле общий объем конфискованных у России средств – около триллиона долларов. Например, об этом говорит Павловский в недавнем интервью Собчак. Это, честно говоря, не вмещается в голове.

ОКОЛО ТРИЛЛИОНА БАКСОВ!! У меня это вызывает какой-то нервный смех. Тут уже и не знаешь, смеяться или плакать. Сумма вообще превосходит всякое вероятие.

“США вместе союзниками распространят санкции на все 630 млрд долларов валютных резервов ЦБ РФ, сообщил на брифинге высокопоставленный чиновник Белого дома, добавив, что это заблокирует центробанку возможность продавать валюту на рынке, поддерживая рубль.

По данным на 1 февраля, ЦБ РФ располагал резервами на 630,2 млрд долларов, включая 113,5 млрд долларов из ликвидной части Фонда национального благосостояния.

Почти половина ЗВР (311,2 млрд долларов) размещена в иностранных ценных бумагах, четверть (151,9 млрд долларов) – на депозитах в иностранных коммерческих и центральных банках. 132,2 млрд долларов из ЗВР (21%) приходится на золото, которое находится преимущественно в хранилищах ЦБ внутри России”.

Никто не в состоянии понять, как такое вообще могло произойти. Даже самые лояльные замерли с раскрытыми ртами, из которых доносится что-то бессвязное. Похоже, самое “умное” объяснение, которое сумели выработать общими усилиями, это ссылка… на чудовищную глупость Верховного типа Главнокомандующего. В более мягкой форме, конечно – что “было слишком много разных дел”, то есть не глупость, а “забывчивость”.

Но я все равно не верю в ТАКУЮ глупость. Эта глупость – слишком уж тупая. Профукать один триллион – этого не стоит никакая Украина. Это вообще бред. Так не бывает. Да, страной управляют ослы, козлы и кровавые негодяи, без эмпатии, без чести и совести – но при всем при этом они ложку мимо рта не проносят. Уж чего-чего, а про ДЕНЬГИ они всё понимают в сто раз лучше нас с вами. Секут на лету – иначе б не забрались так высоко.

Поэтому ответ на вопрос “глупость или измена” однозначен. Но, поскольку хищение ТАКОГО размера предполагает, на самом деле, полный контроль “воров” над государством – то это, собственно, и не измена никакая. И забрали не “воры”: забрали хозяева из своего кошелька.

И тут всплывает еще один страшный вопрос: кто тогда развязал войну и для чего? И что вообще означает весь этот кровавый спектакль, в котором все мы – статисты, привязанные к своим креслам в зрительном зале?