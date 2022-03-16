 

Сестра Жанны Фриске Наталья показала, как готовится к рождению первенца

16.03.2022, 15:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Наталья Фриске, родная сестра певицы Жанны Фриске, ждет первого ребенка. Артистка уже сообщила общественности, что с отцом будущего малыша рассталась, воспитывать ребенка намерена одна, правда, не без помощи любимых родителей – отца Владимира и матери Ольги Копыловой. Трагедия, которая случилась с Жанной и последующие разбирательства с отцом ее сына Платона телеведущим Дмитрием Шепелевым, сплотила семью. 

Сейчас мама и папа рядом с дочерью. Владимир и Ольга во всем поддерживают беременную Наталью, в том числе помогают обустраивать детскую. Наталья рассказала и показала своим подписчикам в сети, как будущие бабушка и дедушка собственноручно собирают кроватку для малыша. 

Мои любимые! Даже ни разу не поссорились в процессе сборки. Не знаю, как они справляются со всем этим. Я бы не справилась, — подписала Наталья фото. 

К слову, недавно Наталья в телеэфире рассказала, какова была первая реакция родителей, когда они узнали, что их дочь беременна. От переполнявших чувств Владимир и Ольга не смогли сдержать слез. 

О моей беременности мама узнала сразу, как только я сделала тест. А папе сказала на восьмой неделе — после того как сделала УЗИ. Пришла, говорю: “Держи, дед!”. Он смотрит на результаты исследования: “Что это?”. Я отвечаю: “Внук твой!”. Спросил меня, мол, сердце бьется? Я сказала, что да. Папа развернулся и заплакал. Он такой, — рассказала Наталья в в эфире шоу “Звезды сошлись” на НТВ.

Напомним, что о беременности Натальи стало известно в середине февраля. Будущая мама сама сообщила радостную новость, опубликовав “беременное фото”.

Да, я жду малыша и я безумно счастлива. Я долго ждала этого чудесного подарка и очень оберегала своего малыша от чужих глаз. 

Позже Наталья призналась, что, несмотря на свое положение, она сейчас одна и с отцом будущего ребенка Александром Титовым, с которым была несколько лет в отношениях, не общается. Фриске добавила, что она сама стала инициатором разрыва, о чем совсем не жалеет, и замуж не хочет. 

Наталья с сестрой Жанной и родителями



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Володин призвал создать открытый мировой рынок вакцин от COVID-19

16.02 / Ученые: Царапины от кошек могут вызвать симптомы шизофрении

14.10 / Мнение: Коктейли Молотова в Советском РОВД Минска

14.02 / На Дальнем Востоке задержали двух рыбаков, раскачивавших лодку

22.04 / Тимур Батрутдинов объяснил, почему не спешит жениться

13.01 / Мнение: Украину посчитали

23.12 / Сладкоежек заподозрили в склонности к агрессии и психическим расстройствам

17.06 / Любовный треугольник: бывший возлюбленный принцессы Анны и герцогини Камиллы посетил королевские скачки

09.11 / Диван да Марья

16.01 / Москва включила самозанятых граждан и ИП в списки на бесплатную вакцинацию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика