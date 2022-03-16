Сестра Жанны Фриске Наталья показала, как готовится к рождению первенца

Наталья Фриске, родная сестра певицы Жанны Фриске, ждет первого ребенка. Артистка уже сообщила общественности, что с отцом будущего малыша рассталась, воспитывать ребенка намерена одна, правда, не без помощи любимых родителей – отца Владимира и матери Ольги Копыловой. Трагедия, которая случилась с Жанной и последующие разбирательства с отцом ее сына Платона телеведущим Дмитрием Шепелевым, сплотила семью.

Сейчас мама и папа рядом с дочерью. Владимир и Ольга во всем поддерживают беременную Наталью, в том числе помогают обустраивать детскую. Наталья рассказала и показала своим подписчикам в сети, как будущие бабушка и дедушка собственноручно собирают кроватку для малыша.

Мои любимые! Даже ни разу не поссорились в процессе сборки. Не знаю, как они справляются со всем этим. Я бы не справилась, — подписала Наталья фото.

К слову, недавно Наталья в телеэфире рассказала, какова была первая реакция родителей, когда они узнали, что их дочь беременна. От переполнявших чувств Владимир и Ольга не смогли сдержать слез.

О моей беременности мама узнала сразу, как только я сделала тест. А папе сказала на восьмой неделе — после того как сделала УЗИ. Пришла, говорю: “Держи, дед!”. Он смотрит на результаты исследования: “Что это?”. Я отвечаю: “Внук твой!”. Спросил меня, мол, сердце бьется? Я сказала, что да. Папа развернулся и заплакал. Он такой, — рассказала Наталья в в эфире шоу “Звезды сошлись” на НТВ.

Напомним, что о беременности Натальи стало известно в середине февраля. Будущая мама сама сообщила радостную новость, опубликовав “беременное фото”.

Да, я жду малыша и я безумно счастлива. Я долго ждала этого чудесного подарка и очень оберегала своего малыша от чужих глаз.

Позже Наталья призналась, что, несмотря на свое положение, она сейчас одна и с отцом будущего ребенка Александром Титовым, с которым была несколько лет в отношениях, не общается. Фриске добавила, что она сама стала инициатором разрыва, о чем совсем не жалеет, и замуж не хочет.

Наталья с сестрой Жанной и родителями