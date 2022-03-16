 

Маммография может предсказать инсульт

16.03.2022, 14:15, Разное
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Согласно новому исследованию американских ученых, обнаружение кальцификации артерий молочной железы на маммограммах связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний у женщин в постменопаузе. Это открытие может быть полезно для определения риска болезней сердца и инсульта у женщин.

Кальцификация артерий молочной железы является распространенным явлением. Оно проявляется в виде белых участков в артериях молочной железы на маммограмме. Но раньше врачи не уделяли этой особенности должного внимания. 

Ученые изучали медицинские записи более 5000 женщин от 60 до 79 лет, прошедших скрининговую маммографию. Также у участниц не было в анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний или рака груди. Исследователи оценивали общее состояние здоровья женщин и следили за их электронными медицинскими картами в течение примерно 6,5 лет после маммографии, чтобы выяснить, у кого из них возникли проблемы с сердцем. 

Анализ обнаружил, что женщины, у которых на маммограмме была обнаружена кальцификация грудных артерий, были на 51% более склонны к развитию сердечных заболеваний или инсульта по сравнению с женщинами без подобной патологии. 



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