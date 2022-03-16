Звезда “Дневников вампира” Пол Уэсли в роли Капитана Кирка в продолжении “Звездного пути”: первый кадр

Американский актер польского происхождения Пол Уэсли, получивший всемирную славу благодаря главной роли одного из двух братьев Сальваторе (Стефана) в сериале “Дневники вампира” возвращается на экраны с новой ролью, да еще какой. Вчера стало известно, что 39-летний Пол сыграет капитана звездолета “Энтерпрайз” Капитана Джеймса Кирка в сериале “Звездный путь: Странные новые миры”. Он выйдет 5 мая на Paramount+. А пока идет съемочный процесс в Торонто, Канада.

Исполнительные продюсеры сериала Алекс Куртцман, Акива Голдсман и Генри Алонсо Майерс сказали в совместном заявлении, что очень рады тому, что Уэсли присоединился к актерскому составу:

Пол – опытный актер, удивительная личность и долгожданное и ключевое дополнение к шоу. Он давний поклонник “Звездного пути”, и мы в восторге от его интерпретации этого культового персонажа.

Сам Пол написал в своем Instagram, что до сих пор “напуган” и не может осознать, что ему доверили такую эпохальную для голливудского кинематографа роль и рассказал о встрече, которую он счел знаком:

Я глубоко тронут и все еще немного напуган тем, что мне оказали честь играть неповторимого Джеймса Т. Кирка. С самого детства меня восхищает мир, который создал Джин Родденбери (создатель научно-фантастического телевизионного сериала “Звездный путь” – ред.).

Недавно я летел в Лос-Анджелес и, зайдя в салон, обнаружил, что рядом со мной сидит единственный и неповторимый Уильям Шетнер (исполнитель роли Капитана Кирка в сериалах “Звездный путь”, “Звездный путь” и семи последующих художественных фильмах “Звездный путь” – ред.), который на тот момент (октябрь 2021 года) только что вернулся из космоса. Я не мог и пары слов связать, но в итоге нам удалось поздороваться и поболтать. И, конечно же, сфотографироваться. Спасибо господину Шетнеру за хорошую компанию.

Я не тот, кто верит в судьбу, но это было нечто большее, чем совпадение. Спасибо авиакомпании, что посадили нас вместе. Не могу дождаться, когда вы все увидите на экране Капитана Кирка в моем исполнении.

Пол Уэсли Пол Уэсли и Уильям Шетнер

“Звездный путь: Странные новые миры” – это часть расширенной вселенной “Звездного пути” от Куртцмана, спин-офф сериала “Звездный путь: Дискавери” и приквел к “Звездный путь: Оригинальный сериал”. Других ключевых персонажей – Кристофера Пайка, Уну и Спока – сыграют Энсон Маунт, Ребекка Ромейн и Итан Пек соответственно, повторяя свои роли из “Дискавери”. После положительного отклика фанатов Куртцман выразил заинтересованность в возвращении актеров в этот спин-офф. Разработка сериала началась в марте 2020 года, а в мае CBS All Access официально заказало производство.