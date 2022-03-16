Скандалы: Оторваться за госсчёт

Дочка Росатома АО «ТВЭЛ» решила потратить 800 млн рублей на путешествия

В состав топливного дивизиона ГК «Росатом» входит акционерное общество АО «ТВЭЛ». Президент АО ТВЭЛ – Никипелова Наталья Владимировна, она же входит в совет директоров компании. Штаб-квартира в Москве. Численность персонала по данным list-org.com – 222 сотрудника, которые трудятся на Большой Ордынке. С учетом всей цепочки действующих учредителей, через АО «Атомэнергопром», конечным (100%) владельцем АО ТВЭЛ является Правительство РФ.

На данный момент АО «ТВЭЛ» значится учредителем и соучредителем 17 АО и ООО. Примечательно, что в одной из этих компаний, а именно АО «Атомэнэргомаш» (94% УК – АО ТВЭЛ и 4% у ЗАО ТВЭЛ-Инвест) генеральным директором значится Никипелов Андрей Владимирович. Компания – производитель машин и оборудования.

222-ФЗ

Но это все так, преамбула. Как мы уже выяснили, АО ТВЭЛ является на 100% государственной компанией. И соответственно обязана работать с госзакупками по 223-ФЗ. Вот как раз одна из таких закупок нам и будет интересна. 14 марта закончился прием заявок от предприятий малого и среднего предпринимательства на конкурс № 32211165411 по 223-ФЗ на «право заключения договора, на оказание комплекса услуг по обеспечению служебных командировок и протокольных мероприятий для сотрудников и деловых партнеров АО «ТВЭЛ» с начальной ценой 800 000 000 рублей. Предельная стоимость вознаграждения Исполнителя: 6 247 605,12 руб., включая НДС. Заказчик конкурса АО ТВЭЛ, организатор – АО Атомкомплект.

Справка: АО Атомкомплект – консультант по вопросам коммерческой деятельности и управления, 121 сотрудник, УК – 50 млн р. Гендиректор – Широков Владимир Константинович, учредитель ГК Росатом.

В извещении о проведении закупки от 24 февраля 2022 года подробно расписано, сколько и каких услуг в течение 3 лет должна организовывать компания, которая выиграет конкурс. Извещение подписано начальником отдела по организации закупок для АО Атомкомплект С.Ю. Штыковой.

Как можно «оторваться» на 0,8 млрд

«Версии» стало интересно, какие же такие услуги понадобятся АО ТВЭЛ в течение трех лет на 800 млн, особенно сейчас, когда границы фактически закрыты, тем более воздушные. И особенно учитывая, что коллективный Запад с США во главе сегодня истерично и массово отказывается от российской ядерной энергетики, топлива, строительства АЭС, обогащения урана. Но судя по документам, сотрудники ТВЭЛ об этом даже не догадываются и предполагают активно летать, пользоваться железнодорожным сообщением, гостиницами, VIP-зонами, арендовать авто, в общем, пользоваться «плюшками» за госсчет.

Давайте, чтобы не быть голословным, рассмотрим подробнее закупочную документацию утвержденную Вице-президентом по управлению персоналом АО «ТВЭЛ» Н.С. Собакинской, точнее ее отдельные пункты.

Для удобства мы их свели в таблицу (впрочем, так оформлено в документах ТВЭЛ). В таблице представлены: наименование продукции (услуги), примерное количество представленных услуг за три года, и стоимость вознаграждения за 1 единицу продукции (руб.). Пункты выбраны выборочно, их в документах всего 16.

Культура не нужна?

А теперь можно заняться занимательной арифметикой. Но для начала хочется обратить ваше внимание на любопытный факт в этой таблице: на 24 800 авиа и ж/д поездок, на 13 000 мест бронирования, на три года запланировано всего 85 билетов на культурно-массовые мероприятия, или 28 билетов в год… Не любят в ТВЭЛ культурные мероприятия, не любят… Либо же сотрудникам АО ТВЭЛ культура до лампочки, в том числе и зарубежная. Либо будет столько дел, что не будет дела до культур-мультур! А может Вице-президент по управлению персоналом АО «ТВЭЛ» госпожа Н.С. Собакинская считает, что такие мероприятия не нужны ее сотрудникам?

Задачка

Итак: условия задачи таковы – есть заказ на 12 400 авиабилетов (столько же и ж/д билетов). Значит, на год понадобилось 4 133 авиа и ж/д билетов. Делим цифру напополам – все-таки большинство летают и ездят туда и обратно. Получаем – 2066 авиа и ж/д билетов в год на компанию из 222 сотрудников. Конечно, надо учитывать гостей, командировочных из-за рубежа, но что-то подсказывает, что их не может быть так много, насколько планируется приобретать билетов.

Смотрим дальше

Предполагается 10 000 бронирований в гостиницах, санаториях, апартаментах, пансионатах в рамках служебных поездок и командировок работников и партнеров. В год это составляет более 3 333 бронирований. И еще бронирования и организации размещения 1 000 мест в год «…в гостиницах, санаториях, пансионатах, апартаментах, не работающих на комиссионной основе, не имеющих договорных отношений с Заказчиком, Исполнителем, агентами, консолидаторами, системами бронирования за рубежом, в городах СНГ, России …».

Итого предполагается бронирование 4400 мест в год, включая остаток 2022 года! Для командировок и служебных поездок? И по 2066 авиабилетов (туда-обратно) и столько же ж/д билетов в год, для 222 сотрудников?

А что по VIP персонам?

Оформление VIP услуг в аэропортах (ВИП-зал) 33 раза в год, на внутренних и международных рейсах. Трансфер и аренда автомобилей – 2 200 раз на год. Вероятно, сотрудники АО ТВЭЛ будут мотаться по командировкам круглый год, причем на выходные будут возвращаться непременно домой. Или наоборот? Будут летать и ездить куда-то именно на выходные?

Вы, быть может, думаете, что от закупки отказались после известных событий? Ошибаетесь: 14 марта 2022 (то есть вчера) 11:34 (МСК) закупка переведена на этап «Работа комиссии» с этапа «Подача заявок».

Кто же из «предприятий малого и среднего бизнеса» станет счастливым обладателем договора на 800 млн с маржей в 6,2 млн рублей?

Скоро узнаем. Срок подачи заявок закончился 14 марта 2022 года. А начало подачи заявок совпало с датой начала спецоперации российских вооруженных сил в Украине. Рассмотрение заявок и подведения итогов закупки: рассмотрение первых частей заявок на участие в закупке: не позднее марта 2022 г. Итоги закупки будут подведены не позднее 11 апреля.

Страна Росатом…или планета?

Читая на государственном портале документы такой закупки, которые делает государственная, по сути, компания – диву даешься! И возникает вопрос: простите господа руководители, вы в каком мире живете? Может у вас какой-то другой, параллельный мир?

У нас здесь спецоперация, небывалые по размаху санкции коллективного Запада против нашей страны. У нас тут гражданская авиация, возможно, скоро встанет на земле у стеночек ангаров, точнее уже становится, все отрасли промышленности и экономики испытывают большие трудности! А у вас заявочки на ВИП обслуживание в аэропортах, бронирование отелей и пансионатов с санаториями (тоже для служебных командировок?), на буфетно-конфетное обслуживание за рубежом на почти миллиард рублей.

Руководство компании АО «ТВЭЛ» – участники проекта по обслуживанию себя любимых и своих партнеров за государственный счет:

Президент: Никипелова Наталья Владимировна

Вице-президент по управлению персоналом: Н.С. Собакинская

Начальник отдела по организации закупок: С.Ю. Штыкова

Валерий Смирнов