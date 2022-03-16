 

Мнение: Колода

16.03.2022, 12:01, Разное
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Сенат Конгресса США во вторник единогласно одобрил резолюцию с осуждением России за ее действия в отношении Украины. В документе также содержится призыв привлечь руководство РФ к ответственности за якобы совершаемые на украинской территории военные преступления… Верхняя палата американского законодательного органа "призывает государства-члены требовать от Международного уголовного суда и Международного суда ООН дать добро на все находящиеся на рассмотрении расследования по факту военных преступлений и преступлений против человечности", приписываемых в тексте документа ВС РФ.

Это цитата ТАСС. В оригинальном документе слова «якобы» перед военными преступлениями нет. Они названы таковыми без оговорок.

Резолюция — не ритуальное мероприятие. Она может запустить юридический протокол признания военными преступлениями то, что происходит сейчас на территории Украины, а российское руководство, причастное к ним — военными преступниками. А это делает любые надежды на сепаратные договоренности отдельных кремлевских вельмож о своей судьбе призрачными. Решение суда — это такая штука, которую уже нельзя исправить тихим междусобойчиком. Кремлевским уже открытым текстом дается даже не сигнал, а удар колоколом — у вас остается очень немного времени, чтобы закрыть проблему Путина. В противном случае пойдете за ним паровозом. В Штатах немного ранее прямо сообщили, что считают Путина персонально ответственным за все нынешние безобразия — сдайте его, и мы пересмотрим свое отношение к тем, кто поступит правильно.

Шутки и ласки закончились. По факту Путину вынесен приговор, пусть он еще не оформлен до конца в юридическом смысле (но как раз эту процедуру и запускает резолюция Сената). Персонально с ним вопрос снимается окончательно. Приближенным предложено определиться. В противном случае есть опробованный метод — колода карт с фотографиями военных преступников. Если вы хотите такой славы — выбор ваш.

Источник: Эль Мюрид



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