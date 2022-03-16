Мнение: Только выиграли, или прощание с Неспрессо

Швейцарская Нестле объявила, что больше не будет поставлять в Россию кофе Неспрессо и воду С-Пелегрино. Лично я могу только поаплодировать решению компании из «нейтральной» страны. И Неспрессо, и С-Пелегрино — пустышки, деньги ни за что, аналог подписки на рингтоны для мобильников, если вы ещё помните эту постыдную практику из нулевых годов.

Бутылка воды С-Пелегрино стоит в Яндекс.Лавке 170 рублей за поллитра. А вот, например, бутылка воды «Дар Гор Талая» стоит 50 рублей. Оптом та же вода вода стоит не больше 3 рублей за литр, однако на упаковку, доставку и маркетинг тоже надо потратиться, так что 50 рублей, вероятно, разумный минимум для тех, кому вода нужна вот прямо сейчас, с доставкой до двери квартиры.

Переплачивать 120 рублей, чтобы взять воду из других гор, — такую же по качеству и на вкус, — особого смысла нет. Покупатели не дураки, поэтому швейцарцам пришлось провести огромную работу, дабы оккупировать козырное место на полках. Швейцарцы оплачивали рекламу, выстраивали отношения с закупщиками, организовывали поставки и, вообще, вкладывали в свой карточный домик кучу сил и денег. Теперь усилия высокооплачиваемых менеджеров пошли прахом, Нестле добровольно сдала свою долю рынка российским производителям.

Проведу аналогию. Допустим, по дороге к метро вы встречали весёлого бомжа, который здоровался с вами, иногда шутил, иногда забавно пританцовывал. Вы привыкли к нему, и каждый день кидали пару монеток в его шляпу, поддерживая таким образом жителя улицы на 500 рублей в месяц. В один прекрасный день бомж заявил, что считает вас мерзавцем, и что он уходит к другой станции метро. Первый вопрос: кому от этого стало хуже? Второй вопрос: будете ли вы кидать мелочь бомжу, когда он через год вернётся обратно и скажет, что простил вас?

Теперь про капсулы Неспрессо. Это примерно то же самое, что и дорогая бутилированная вода — средство машинного доения ленивых, не дружащих с калькулятором потребителей.

Одна капсула Неспрессо, из которой можно выдавить одну маленькую чашку кофе, стоит 50-60 рублей. Если покупать молотый кофе и делать крепкий кофе в турке, как это делаю я, получается 15 рублей за большую чашку или 5-7 рублей за маленькую. Да, каждый раз приходится тратить примерно минуту на приготовление — засыпать кофе, снять с плиты, сполоснуть турку, — но это меня не напрягает.

Также можно купить нормальную кофейную машину, которая будет сама молоть зёрна и делать эспрессо как в Макдональдсе или Старбаксе. Кофе из такой машины будет стоить примерно 6 рублей за чашку. Если пить по две-три чашки в день, экономия по сравнению со швейцарским Неспрессо составит примерно 25 тысяч рублей в год. Нормальная кофейная машина стоит дороже, тысяч 50 рублей, но за пару лет она окупается, после чего начинает давать чистую экономию.

Я считал очень примерно, так как кофе бывает разный, и так как цены ещё не устаканились, однако суть ясна — владельцы Неспрессо платят швейцарцам налог на лень в размере 10-50 тысяч рублей в год.

Будьте уверены, в российском филиале Нестле много и тяжело работали, чтобы сделать Неспрессо популярным. Я видел подобные структуры изнутри, и мне больно даже представлять, какой титанический объём работы отправится сейчас в мусорную корзину. Речь идёт о десятках лет напряжённого труда хороших специалистов, получавших «западные» зарплаты и выкладывавшихся на полную, от и до.

Всё это обрушится буквально за несколько месяцев. Коллективы разбегутся, связи с поставщиками протухнут, места на полках, реальных и виртуальных, займут конкуренты. Клиенты сначала переключатся на пиратские капсулы, а потом, разочарованные их низким качеством, перейдут на нормально кофе. Если Нестле вернётся на рынок в 2023 году, начинать придётся даже не с нуля, а с отрицательных позиций, ибо полупустого постсоветского рынка уже нет, конкуренция уже высока.

В целом для российской экономики это плюс. Вместо того, чтобы ввести реальные санкции, швейцарцы любезно заштопали пару дырок, через которые они вытаскивали монетки из кошельков россиян, практически ничего не поставляя нам взамен.

Как владелец маленькой сети вендинговых аппаратов, я такие перемены только приветствую. Посмотрите на глобус — кофе не растёт в Италии, какао-бобы не растут в Швейцарских Альпах. Европейцы покупают зёрна в Африке и в Латинской Америке, потом лепят на него свои этикетки и перепродают нам. Сломать эти порочные цепочки силой было невозможно. Однако раз уж европейцы сами решили развязать против России санкционную войну, нашим производителям, — которые уже и так довольно сильны, — остаётся теперь только увеличить закупки в условной Венесуэле и заменить в супермаркетах итальянский кофе на российский.

Дежурно напомню, что мировой чемпионат по обжарке кофе в Тайбэе недавно выиграл Арсений Кузнецов из Новосибирска. Хороших специалистов по кофе в России хватает, так что теперь, когда российский рынок освобождается от посредников, они смогут сначала вытеснить финнов, немцев и итальянцев, а потом предложить нам лучшее качество по более низким ценам.