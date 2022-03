Джулианна Мур, Брэдли Купер и другие на премии National Board of Review в Нью-Йорке

В Нью-Йорке состоялась церемония вручения премии National Board of Review. Премию больше века назад, а именно в 1909 году, учредил Национальный совет кинокритиков США — влиятельная некоммерческая организация, объединяющая кинокритиков, киноведов, студентов профильных институтов и других специалистов. Обычно это событие проходит каждый январь, но из-за ковида оно сдвинулось на март. Совет кинокритиков раздал награды по итогам прошедшего киносезона и во многом список лауреатов совпал с мнением Ассоциации кинокритиков вещательных компаний, которая присуждает премию Critics Choice Awards, и Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA).

Лучшим актером третий раз за неделю стал Уилл Смит – этот год точно станет самым запоминающимся в его карьере. Лучшим режиссером стала не Джейн Кэмпион (“Власть пса”), а Пол Томас Андерсон за картину “Лакричная пицца”, которая, кстати, тоже прошлым вечером была признана лучшей. Также премией был отмечен актерский дуэт фильма Алана Хаим и Купер Хоффман.

И хотя Джулианна Мур не стала победительницей в какой-либо номинации, она стала звездой вечера наравне с Уиллом Смитом. На дорожке она была невероятно элегантна в кремовом платье Valentino с открытыми плечами. Нежный оттенок платья дополняли босоножки Gianvito Rossi цвета металлик и крупные серьги с бриллиантами. Также мероприятие посетили Брэдли Купер, Спайк Ли, звезда сериала “Одинокие сердца” Бен Маккензи и его супруга, актриса, известная по фильмам “Дэдпул” и “Готэм” Морена Баккарин и другие.

Лауреаты премии NBR:

Лучший фильм: “Licorice Pizza”

Лучший режиссер: Paul Thomas Anderson, “Licorice Pizza”

Лучший актер: Will Smith, “King Richard”

Лучшая актриса: Rachel Zegler, “West Side Story”

Лучший актер второго плана: Ciarán Hinds, “Belfast”

Лучшая актриса второго плана: Aunjanue Ellis, “King Richard”

Лучший адаптированный сценарий: Joel Coen, “The Tragedy of Macbeth”

Лучший оригинальный сценарий: Asghar Farhadi, “A Hero”

Лучший прорыв: Alana Haim and Cooper Hoffman, “Licorice Pizza”

Лучший режиссерский дебют: Michael Sarnoski, “Pig”

Лучший анимационный фильм: “Encanto”

Лучший фильм на иностранном языке: “A Hero” – Iran

Лучший документальный фильм: “Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)”

NBR Freedom of Expression Award: “Flee”

Лучший актерский состав: “The Harder They Fall”

Outstanding Achievement in Cinematography: Bruno Delbonnel, “The Tragedy of Macbeth”

Лучшие фильмы по версии NBR:

“Белфаст” (Focus Features)

“Не смотрите наверх” (Netflix)

“Дюна” (Warner Bros)

“Король Ричард” (Warner Bros)

“Последняя дуэль” (20th Century Studios)

“Аллея кошмаров” (Searchlight Pictures)

“Red Rocket” (A24)

“Макбет” (Apple Original Films/A24)

Вестсайдская ” (20th Century Studios)