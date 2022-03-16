Минфин: свою долю после национализации имущества западных компаний получит каждый россиянин

Министерство финансов России внесло поправки в законопроект «О порядке управления организациями с участием иностранного капитала, которые без уважительной причины прекратили свою деятельность на территории Российской Федерации с 25 февраля 2022 года».

Если документ будет принят Государственной думой, то в случае национализации западных компаний, все вырученные средства будут равномерно распределены между всеми гражданами России.

– В это непростое время мы просто обязаны поддержать простых россиян. Многие зарубежные компании приняли решение уйти с нашего рынка. Скатертью дорога, как говорится. Но мы считаем, что в этом случае все их активы должны быть переданы в собственность государства, при этом каждый россиянин получит свою долю. Напомню, что Россия – это социальное государство, в котором правительство заботится о своих гражданах, – заявил заместитель министра финансов.

По оценкам экспертов, в случае если свою деятельность в России прекратят все заявившие об этом западные компании, то каждый россиянин получит от 70 до 100 тысяч рублей. Как нам стало известно, закон о национализации будет принят Государственной думой до конца марта, а первые выплаты россияне получат в середине апреля.

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