 

Европейская декларация прав человека будет включена в список экстремистской литературы

16.03.2022, 8:51, Разное
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После денонсации Россией Европейской декларации прав человека данный документ будет внесён в список экстремистских материалов и запрещён к распространению, сообщает источник в Кремле.

Ссылка на Декларацию может стать отягчающим обстоятельством при рассмотрении уголовных дел.

Россия денонсировала основной европейский документ в области защиты прав человека в связи с выходом из Совета Европы и связанных с ним структур. Вскоре после этого была проведена языковедческая экспертиза, которая установила наличие в тексте документов призывов к изменению конституционного строя Российской Федерации, а также не соответствующих истине голословных утверждений. На основании данного заключения чрезвычайная тройка Басманного суда Москвы внесла текст Декларации в список запрещённых материалов.

Цитирование как всего документа, так и отдельных его постулатов будет считаться уголовным преступлением, а совершение противоправных деяний с целью пропагандировать права и свободы человека будет рассматриваться как преступление особой тяжести.

– Всё это нам не близко, чуждо. Декларацию писали геи масоны-сатанисты без учёта особенностей русского менталитета. Попытка следовать данному документу неизбежно приведёт к столкновению с властями, к участию в незаконных митингах и в конце концов к реальному решению свободы. Мы не можем позволить нашим гражданам читать документ, который может так сильно испортить им жизнь, – считает омбудсмен Николай Еженко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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