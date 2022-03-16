 

Мнение: О путинском «чуде»

16.03.2022, 5:45, Разное
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Такого, конечно, ещё никто не ожидал. Но — случилось. Не то, чтобы прямо по воле нынешнего российского президента Владимира Путина, однако вследствие именно его решения, запустившего целую цепочку взаимосвязанных событий, которые в итоге и привели…

…к нынешнему «чуду».

Которое началось внезапно и точечно, а теперь — пошло поехало!

Уже не только в Москве процесс пошёл. ©

В России с началом специальной военной операции… в считанные дни победили #коронавирус. Даже по статистике. Общероссийский график заражений очень кстати пошёл вниз.

Теперь заболеваемость сократилась пятикратно. Благодаря чему с 15 марта масочные режимы отменены в Москве и Подмосковье, Кемеровской и Тамбовской областях. В Архангельской области вслед за российской столицей отменили QR-коды в общественных местах. В Поморье вернули оказание плановой медицинской помощи. В Чечне вообще отменили все ограничения.

Итак, по статистике, буквально накануне специальной военной операции, начиная с 19 февраля, число заболевших (то есть официально зарегистрированных заражений) стало резко уменьшаться. Объяснить столь стремительное излечение страны от ковида непросто. В феврале и марте коллективный иммунитет в РФ снижался, упав за несколько недель с 60% до 53%: люди стали реже прививаться и отказывались ревакцинироваться, объясняли вирусологи. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова ещё в феврале заявляла, что на фоне распространения омикрона, более заразной мутации, остановить эпидемию способен лишь 90-процентный иммунитет.

И вот — #победа! В силу, видимо, вступили некие новые законы природы, которые вирусологи ни спрогнозировать, ни учесть не способны.

То есть, Владимир #Путин — истинный чудотворец?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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