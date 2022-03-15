Мнение: Величайшее ограбление 21 века

Дело о хищении 400 млрд. долл.

В потоке диких и дичайших новостей последних дней меня повеселила вот эта:

Часть валютных резервов российского ЦБ сейчас заморожена из-за санкций ЕС и США. Минэкономики Украины оценило их размер в $415 млрд и просит у западных партнеров разработать механизм конфискации этих денег в пользу Киева

И далее: «По сути, этой суммы практически достаточно для того, чтобы покрыть прямые единоразовые потери Украины. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами стран-партнеров мы найдем юридический механизм, с помощью которого эти деньги отойдут на дальнейшее восстановление украинской экономики», — сказал Кудин, первый замминистра экономики Украины».

Достаточно ли 400 миллиардов долларов для того, чтобы «покрыть прямые потери» Украины от войны? Думаю, более чем. По 10 тысяч долларов каждому украинцу! Это был бы такой «план Маршалла», что и сам Маршалл с того света позавидует. Понятна реакция в России: «Хуцпа!» «Да они обалдели!» «Кто ж им даст» и т.п.

Я тоже думаю, что Евросоюз Украине наши ЗВР не даст, это всё – пустые мечты с их стороны. И дело даже не в жадности европейцев (хотя и в ней тоже), но прежде всего в том, что сама сумма – слишком уж циклопическая. Европейцы резонно побоятся, что с такой суммой они в лице Украины получат вторую Россию – все ж не зря Путин говорит, что украинцы и русские – один народ. А деньги пьянят…

Но для россиян тут главное не амбиции Украины, а то, что об их планах поиметь две трети российских ЗВР вообще можно говорить всерьез. Просто потому, что сама Россия их действительно сейчас не контролирует! Ситуация настолько феноменальная (и со стороны РФ – феноменально глупая), что у меня, например, в первое время просто не было слов. Это какой-то цирк, апофеоз треша!

Россия ведь все 20 лет, с каким-то осатанелым педантизмом, копеечка к копеечке копила эти свои «резервы». В итоге их у России, при доле всего 2% в мировой экономике, стало столько, что РФ по объему ЗВР вышла на 5 или 6 место в мире. Было, как говорится, чем гордиться… (при том, что всякие альтернативные экономисты давно указывали, что российские резервы чрезмерны, что столько не нужно, что надо бы эти деньги вложить в экономику – их не слушали).

И вот – такой ошеломляющий итог. Копили-копили – и вдруг львиную долю, если уж называть вещи своими именами, УКРАЛИ. Причем – украли ЛЕГКО. В один день. «Было ваше – стало наше».

Причем последствия люди ощутили практически тут же. Например, как я уже писал, недавний запрет Центробанка продавать людям валюту – это прямое следствие вот этого самого хищения, и призван он не столько лишний раз уесть население, сколько защитить банки, потому что валюты ПРОСТО НЕТ! И будет ли снят этот запрет в сентябре этого года? Сильно сомневаюсь. Скорее можно поставить на то, что он, наоборот, станет бессрочным.

И вот тут, конечно, возникает деликатный вопрос… который вся (немногая оставшаяся) официальная пресса старается в упор не замечать. А именно – как такое вообще могло случиться? КТО ВИНОВАТ??

Вместо этого все изощряются в проклятиях по адресу Запада и проклятых капиталистов, которые «совершили разбой среди бела дня», «какое право они имели», «это беззаконие», «это попрание» и т.д. С одной стороны – да, безусловно, беззаконие и попрание. С другой – вы же сами выдвинули этому «Западу» ультиматум, Соловьев у вас орет, что «мы на Украине не остановимся!» – вы могли ПРЕДВИДЕТЬ, что НАШИ деньги могут «цап-царап»?! Или такое предвидение, вы считаете, вне рамок человеческого разума? Совершенно невозможно было представить, что если ваши деньги лежат на счетах в западных банках, а вы идете с Западом на жесточайшую конфронтацию, то они ваши (наши!) деньги могут «тю-тю»?!

В итоге мы имеем в самом прямом смысле «величайшее ограбление 21 века», просто по сумме. 400 млрд. баксов зараз еще ни у кого не умыкали. Почти полтриллиона долларов! Сумма космическая. Американцы, к примеру, на две своих космических программы, в ходе которых НАСА уже скоро 20 лет пытается «возвратиться» на Луну, потратили в общей сложности 200 млрд. долл. Уверен – если б мы за эти 20 лет вложили эти 400 млрд. в космическую программу – мы бы на Луне уже были!

Но нет – всё профукано самым тупейшим образом. И многие эксперты прямо говорят – эти деньги России уже не вернутся. И наша РФ самым чудесным образом… стала нищей! Ведь мало того, что у нас «угнали» две трети резервов – не менее важно то, что осталось: осталось золото, то есть, по большому счету – неликвид. Это золото еще поди продай. Самую ликвидную часть российского достояния, живые деньги – их-то как раз и угнали.

Вообще, в голове не укладывается. Только совершенно необычайной, поистине бараньей тупостью и притерпелостью отечественного населения можно объяснить то, что никто в РФ не дергается, не осознает масштаба потери.

Правда, ползут упорные слухи, что СК пытается завести дело на руководство Центробанка, в частности, на Набиуллину. В телеграм-каналах вовсю об этом пишут, готовят почву. Как, мол, оно так получилось, что накануне войны львиная доля ЗВР оказалась на корсчетах в западных банках, почему не озаботились, почему не перевели их «внутрь», ведь для этого было несколько лет… Самые бдительные указывают, что Набиуллина – чуть ли не единственный российский министр, которая не попала ни в какие «санкционные списки» ни от ЕС, ни от США…

Но это всё понятно. Вообще без вопросов – конечно, глава Центрального банка, который вдруг в одночасье «потерял» две трети ЗВР страны, должен как минимум отправиться в отставку, о чем тут рассуждать. Потеря даже миллиарда долларов государственных денег – это в любой НОРМАЛЬНОЙ стране должно быть поводом для административного или даже уголовного дела. О чем тут спорить?

Однако в этом «деле» сумма настолько головокружительная и неправдоподобная, что тут, положа руку на сердце, одной Набиуллиной не отделаться. Если «по чесноку», то тут, извините, все правительство вместе с президентом должны арестовать сами себя. 400 гребаных миллиардов баксов «потерять»!! Да с этим никакая «пенсионная реформа» не сравниться! Единоразово у КАЖДОГО из нас из кармана вытащили по 3 тысячи долларов. Даже у тех, у кого таких денег отродясь не водилось.

Что это – глупость или измена?

И почему на протяжении всей истории России приходится задавать этот идиотский вопрос?