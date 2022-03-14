 

В Москве с завтрашнего дня будут штрафовать за ношение масок

14.03.2022, 16:11, Разное
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В Москве с 15 марта начнут выписывать штрафы за ношение масок в публичных местах. Согласно указу мэра Сергея Собянина, масочный режим отменяется, равно как и ряд антиковидных мер для бизнеса.

В сообщении мэрии подчёркивается, что москвичи и гости столицы с 00:00 следующего дня будут обязаны “воздерживаться от ношения медицинских масок в личном и общественном транспорте, публичных местах, частных домах, квартирах и других местах”. После решения мэра об отмене масочного режима, врачи выяснили, что подобные средства не только не помогают защититься от ковида, но и представляют опасность для здоровья, а также для общественной безопасности.

“Использование медицинских масок оправдано только в медицинских учреждениях при наличии соответствующего предписания от главврача. Применение масок в метрополитене, в автобусах, на улицах или в любых других местах будет приравниваться к намерению скрыть свою личность от камер наблюдения или правоохранительных органов. Граждане, не выполняющие рекомендацию мэра и скрывающие лица масками, будут задерживаться до установления личности, штраф за ношение маски составит от 5 до 75 тысяч рублей”, – предупредили чиновники.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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