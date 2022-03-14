Центробанк одобрил торговлю гречневой крупой на рынке Мосбиржи

На очередном совещании Центробанка в связи с растущей инфляцией Центробанк принял решение допустить гречневую крупу к торгам на Мосбирже. В заявлении финансового регулятора отмечается, что гречка будет торговаться наравне с мировыми валютами и обладает всеми необходимыми признаками финансового инструмента.

“Натуральный обмен в нашей стране всегда составлял важную часть экономики. Наши отцы понимали важность такого обмена, поэтому у каждого было припасено несколько килограмм или литров ходовой валюты”, – говорится в заявлении ЦБ.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что никогда прежде российская экономика не могла себе позволить допустить инвесторов к торговле столь важным и стабильным инструментом.

“Новые времена требуют новых решений”, – заметила она.

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