Ромашки или вихрь. Какие принты актуальны весной и летом 2022-го

Мода весны и лета 2022 года доказывает: новое – это хорошо забытое старое. Какие-либо новые принты дизайнеры по всему миру нам не предлагают, предпочитая использовать в образах старые, проверенные временем мотивы. Давайте посмотрим, что будет модно в наступившем сезоне.

Клетка

Поклонницы классики могут остановиться на строгой вариации черно-белой цветовой гаммы. Такие наряды будут уместны в офисе, на деловой встрече, ином подобном мероприятии.

Однако не будем забывать о том, что весна – время цветения. Поэтому и клетка может быть яркой, сочной, улучшающей настроение.

Даже самые необычные оттенки за счет рисунка клетка не делают наряд дешевым, напротив, каждый образ приобретает налет неброской элегантности.

Ромашка

Отличная новость для поклонниц романтики: на пике популярности принт ромашка. Подойдет он юным девушкам и более взрослым леди, которым хочется порой внести в повседневную жизнь немного легкомыслия и флирта.

Однако, как и любой рисунок с цветами, ромашка предполагает определенную осторожность. При выборе такого принта следите, чтобы остальные элементы лука были монохромными, выбирайте скромные, неброские аксессуары.

Такие наряды подойдут для посиделок с подругами или романтических встреч, а вот в деловом офисе им не место.

Чем выше ваш рост, тем более крупные ромашки на одежде вы можете выбрать.

Вихрь

Необычный, яркий абстрактный рисунок выглядит как перенесение на одежду результата трудов в модной у художников технике флюид арт. Ранее такой принт встречался только в коллекциях, рассчитанных на подростков и молодежь. Сейчас же подобная одежда доступна и более взрослым модницам.

Вы можете выбрать классическое сочетание главной модной пары – черного и белого. В этом случае вихревая фактура зрительно вытянет фигуру, сделает ее более стройной.

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Или же остановиться на модном ярком сочетании цветов, создающих абстракцию. Получится весьма необычно, броско. Неплохой вариант для похода по магазинам или посещения кафе с подругой.

Полоска

Цветные полосы – еще один модный тренд, который подойдет женщине, вне зависимости от возраста, образа жизни и семейного статуса. Такой принт улучшает настроение и помогает зарядиться позитивом. В подобной одежде вы будете чувствовать себя уверенной и привлекательной.

В одном луке можно сочетать сразу несколько тонов, создавая настоящую радугу. Главное правило при использовании подобного рисунка – ограничиться только им. Прочие детали наряда должны быть монохромными.

Вот какие принты будут на пике популярности в 2022 году.