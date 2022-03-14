Отсутствие “бабочек в животе” и банальный страх заводить семью: причины, по которым знаки зодиака рвут серьезные отношения с партнером

Предательство, измена, отсутствие взаимопонимания — есть целый ряд причин, по которым партнеры расстаются. Тем не менее, если проанализировать личную жизнь всех знаков зодиака, можно заметить, что представители каждого созвездия разрывают отношения чаще всего по одним и тем же причинам. Рассматриваем, каким именно.

Овен

Овен отличается энергичностью, активностью, ему не сидится на месте, он жаждет новых впечатлений. Представитель огненного знака с головой погружается в новые отношения, отдавая себя на все сто процентов. Но когда страсть проходит, когда пропадают “бабочки в животе”, то Овен ощущает нехватку новых впечатлений и эмоций. Ему хочется чего-то новенького. Поэтому своему партнеру он обычно говорит, что сейчас неподходящее время для создания семьи. На самом деле это свидетельствует о неготовности Овна к долгосрочным обязательствам.

Телец

Представитель земного знака точно знает, чего хочет от партнера, каким этот партнер должен быть и т. д. Даже личную жизнь Телец предпочитает спланировать наперед. Он не станет тратить время на человека, с которым не видит своего будущего.

Случается, что в начале отношений Телец может замечать те нюансы в партнере, которые ему не нравятся, но он даст ему шанс на исправление. Если любимый человек по-прежнему не будет оправдывать ожиданий, тогда представитель земной стихии честно скажет, что не видит с партнером будущего, поэтому им нужно расстаться.

Близнецы

Представитель воздушной стихии обожает пребывать в состоянии влюбленности: когда есть приятное волнение, когда в животе порхают бабочки. Вот такие эмоции он хочет испытывать на протяжении всех отношений. Если их нет, если представитель данного знака чувствует, что химия пропала, то примет решение о разрыве. Вот почему Близнецы могут долго прожить только с тем человеком, которого любят по-настоящему.

Рак

Представитель водного знака привязывается к людям. Даже после расставания он долгое время не может опустить экс-партнера: все время о нем думает, ностальгирует по былым хорошим временам, надеется на воссоединение. Такой подход нередко разрушает новые романтические отношения Рака. Если текущие отношения проигрывают предыдущим в сравнении, то представитель водного знака предпочтет их разорвать.

Лев

В отношениях Лев отдает себя без остатка. Любимого человека он окружает невероятной заботой, вниманием, любовью. Однако даже сквозь «розовую пелену» влюбленности представитель огненной стихии разглядит недостатки партнера. Основная причина для расставания со второй половинкой на любом этапе отношений для Льва — это ущемление его в свободе, любые ограничения. Представитель этого знака не потерпит, чтобы кто-то им командовал.

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Дева

У представителя земной стихии всегда много дел: он занимается и карьерой, и личной жизнью. Создание крепких гармоничных отношений с партнером — процесс энергозатратный и трудоемкий. Если представитель данного знака чувствует, что из-за этих отношений у него совсем не остается времени на самого себя, то может их разорвать. Об этом он честно скажет второй половинке, но так, чтобы никого не обидеть.

Весы

Представитель воздушной стихии не из тех, кто быстро разрывает отношения. Даже если что-то его не устраивает, он будет продолжать терпеть, дабы не ввязываться в ссоры и выяснения отношений. Когда чаша терпения переполнится, то представитель данного знака постарается поступить максимально дипломатично. Он возьмет ответственность за расставание на себя, сказав партнеру нечто наподобие: «Это не твоя вина, это мои проблемы. Я не хочу отнимать у тебя драгоценное время».

Скорпион

Представитель водной стихии отдает себя в отношениях на все сто процентов. Он любит сильно и страстно, однако ему кажется, что все равно у него присутствуют проблемы с доверием. В расставании он искренне винит себя, даже если на самом деле причиной разрыва стало неподобающее поведение второй половинки. «Ты заслуживаешь большего», – обычно говорит Скорпион при разрыве отношений. И поверьте, что эти слова искренни.

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Стрелец

Представитель огненной стихии любит спонтанность, непредсказуемость, «смену декораций». Если отношения длятся уже продолжительный период, то Стрелец может элементарно заскучать. Правда, он не отдает себе в этом отчета. Ему искренне кажется, что за это время партнер изменился. Стрелец приходит к выводу, что они с любимым человеком уже разные люди, с разными целями и интересами, поэтому им нет смысла оставаться вместе.

Козерог

Для представителя земной стихии карьера и работа на первом месте, а романтические отношения, семья — на втором. Если Козерог не так уж сильно влюблен в партнера, тогда не станет уделять ему лишнего времени. В итоге он придет к выводу, что сейчас у него так много важных дел, что некогда заниматься амурными вопросами, поэтому примет решение о расставании.

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И только когда настоящая любовь накроет Козерога с головой, у него не будет ощущения, что он не уделяет достаточно времени работе и карьере. Напротив, партнер может стать источником его вдохновения, придавать сил и энергии для новых свершений.

Водолей

Представитель воздушной стихии очень свободолюбив. Его попросту пугают серьезные отношения, присутствует страх заводить семью, поскольку он не хочет обременять себя дополнительными обязательствами. Если партнер начнет активно говорить о свадьбе, рождении детей и т. д., это может испугать Водолея и он поспешит разорвать эти отношения. Вот почему на представителя данного знака ни в коем случае не нужно давить. Следует дать ему время подумать и самому прийти к мысли о необходимости создания семьи, о переводе отношений на новый уровень.

Рыбы

Представитель водной стихии четко разделяет понятия «любовь» и «влюбленность». Для него важно чувствовать “бабочек в животе”, иметь искреннее желание быть с любимым человеком вместе. А это возможно только при условии глубоких чувств, настоящей любви.

Если представитель водной стихии со временем осознает, что не испытывает к партнеру такого влечения, как раньше, то может разорвать отношения. Кстати, обычно он уходит по-английски: незаметно отдаляется, пока совсем не исчезнет из жизни партнера.