Уилл Смит, “Власть пса” и “Дюна”: все победители премии BAFTA
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В воскресенье вечером в Лондоне состоялась юбилейная, 75-я церемония вручения наград Британской киноакадемии BAFTA. Лучшим фильмом была признана “Власть пса”, а режиссер картины Джейн Кэмпион получила приз за лучшую режиссуру. Но, несмотря на победу в главных номинациях, триумфатором вечера стала “Дюна” Дени Вильнева – большинство наград ушло именно ей.
Полный список победителей BAFTA 2022:
Лучший фильм – “Власть пса”
Восходящая звезда – Лашана Линч (“Не время умирать”)
Лучший британский фильм – “Белфаст”
Лучший режиссер – Джейн Кэмпион (“Власть пса”)
Лучшая актриса – Джоанна Сканлан (“После любви”)
Лучший актер – Уилл Смит (“Король Ричард”)
Лучшая актриса второго плана – Ариана ДеБос (“Вестсайдская история”)
Лучший актер второго плана – Трой Коцур (“CODA: Ребёнок глухих родителей”)
Лучший неанглоязычный фильм – “Сядь за руль моей машины”
Лучший мультфильм – “Энканто”
Лучший документальный фильм – “Лето соула”
Лучший оригинальный сценарий – Пол Томас Андерсон (“Лакричная пицца”)
“Лакричная пицца”
Лучший адаптированный сценарий – Шон Хедер (“CODA: Ребёнок глухих родителей”)
Лучшая музыка к фильму – Ханс Циммер, “Дюна”
Лучшая операторская работа – Грэг Фрэйзер, “Дюна”
Лучший дебют британского писателя, режиссера или продюсера – Джеймс Сэмюэл, “Тем больнее падать”
Лучший дизайн костюмов – “Круэлла”
Лучший монтаж – “Не время умирать”
Лучшее художественное оформление – “Дюна”
Лучший кастинг – Синди Толан, “Вестсайдская история”
Бенедикт Камбербэтч (“Власть пса”)
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