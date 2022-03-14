 

Уилл Смит, “Власть пса” и “Дюна”: все победители премии BAFTA

14.03.2022, 12:15, Разное
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В воскресенье вечером в Лондоне состоялась юбилейная, 75-я церемония вручения наград Британской киноакадемии BAFTA. Лучшим фильмом была признана “Власть пса”, а режиссер картины Джейн Кэмпион получила приз за лучшую режиссуру. Но, несмотря на победу в главных номинациях, триумфатором вечера стала “Дюна” Дени Вильнева – большинство наград ушло именно ей.

Полный список победителей BAFTA 2022:

Лучший фильм – “Власть пса”

Восходящая звезда – Лашана Линч (“Не время умирать”)

Лучший британский фильм – “Белфаст”

Лучший режиссер – Джейн Кэмпион (“Власть пса”)

Лучшая актриса – Джоанна Сканлан (“После любви”)

Лучший актер – Уилл Смит (“Король Ричард”)

Лучшая актриса второго плана – Ариана ДеБос (“Вестсайдская история”)

Лучший актер второго плана – Трой Коцур (“CODA: Ребёнок глухих родителей”)

Лучший неанглоязычный фильм – “Сядь за руль моей машины”

Лучший мультфильм – “Энканто”

Лучший документальный фильм – “Лето соула”

Лучший оригинальный сценарий – Пол Томас Андерсон (“Лакричная пицца”)

“Лакричная пицца”

Лучший адаптированный сценарий – Шон Хедер (“CODA: Ребёнок глухих родителей”)

Лучшая музыка к фильму – Ханс Циммер, “Дюна”

Лучшая операторская работа – Грэг Фрэйзер, “Дюна”

Лучший дебют британского писателя, режиссера или продюсера – Джеймс Сэмюэл, “Тем больнее падать”

Лучший дизайн костюмов – “Круэлла”

Лучший монтаж – “Не время умирать”

Лучшее художественное оформление – “Дюна”

Лучший кастинг – Синди Толан, “Вестсайдская история”

Бенедикт Камбербэтч (“Власть пса”)



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