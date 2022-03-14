Путь “Монако” в Лиге Чемпионов 2016-17

Футбольный клуб “Монако” – это команда из французской Лиги 1, которая считается достаточно сильным игроком. Такая характеристика больше относится к внутренним выступлениям клуба: на этом уровне он не один раз выигрывал чемпионат. На международной арене высшее достижение команды – попадание в финал Лиги Чемпионов сезона 2003-04. В сезоне 2016-17 “Монако” также не показало сверхрезультаты: они смогли дойти лишь до полуфинала, зато показали яркий футбол. Зарегистрированным пользователям доступны 1xBet онлайн ставки на любой спорт , в том числе на предстоящие игры “Монако”.

Сезон 2016-17 годов клуб считает одним из самых успешных в своей истории. Во многом на это повлиял удачный состав, в котором были молодые и уже уверенные футболисты. Среди них: Киллиан Мбаппе, Тома Лемар, Фабиньо, Радамель Фалькао, Бенжамен Менди, Тьемуэ Бакайоко, Джибриль Сидибе. Это была хорошо сыгранная команда, которая умела взаимодействовать внутри себя. Линия ставок на сегодня на 1xBet.kg/ru/line/ позволяет поставить на любую игру с участием одного из перечисленных спортсменов.

Такой состав команды позволил “Монако” дойти до полуфинала ЛЧ, обойдя маститых соперников, активно атакуя их и не прогибаясь в защите. Сюрпризы начались на групповом этапе, где соперниками монегасков были:

ЦСКА Москва;

“Байер”;

“Тоттенхем”.

Англичан в квартете считали самой сильной командой и в прогнозах отдавали им первую строчку. Но именно “Монако” обошло соперников, набрав 11 баллов и заняв первое место, легко выйдя в плей-офф. В линии ставок на сегодня на 1xBet можно попробовать угадать, какой клуб повторит это достижение в скором времени.

Главные факты о выступлениях “Монако” в плей-офф

В одной восьмой финала монегаски встретились с одной из самых сильных команд чемпионата – “Манчестер Сити”. Аналитики в один голос пророчили этому клубу выход в следующий этап. И англичане смогли выиграть первую встречу со счетом 5:3. Но встречный матч сенсационно обыграло “Монако” со счетом 3:1. На странице www.1xBet.kg/ru/live/ можно в реальном времени следить за столь неожиданными матчами и быстро реагировать на выгодные коэффициенты.

В четвертьфинале команде предстояло встретиться с дортмундской “Боруссией”. В этой ситуации победа “Монако” была также непредвиденной. Но именно это и случилось в двух матчах, после чего монегаски с общим счетом 6:3 вышли в полуфинал. С выгодными котировками 1xBet онлайн ставки доступны на любой спорт, в том числе и популярные турниры. Ставить на Лигу Чемпионов большинство болельщиков предпочитает здесь.

Следующий соперник “Монако”, который ждал клуб в полуфинале – итальянский “Ювентус”. Это один из самых сильных европейских клубов, чей состав играет слаженно, а игровая техника всегда продумана. Одолеть такого гранда у “Монако” не получилось. Проигрыши в двух матчах и общий счет 4:1 не оставил команде никаких шансов. Тем не менее на 1xBet можно делать ставки на новые матчи монегасков во всех турнирах.