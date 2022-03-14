Скандалы: «Это вопрос не к Казахстану, а к Лондону»

Что стоит за «предательством» авиакомпании Air Astana по отношению к России

В пятницу 11 марта пресс-служба Казахстанской авиакомпании Air Astana сообщила, что этот крупнейший авиаперевозчик страны приостанавливает полеты в Россию и над ее территорией. Причина – «прекращение страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию». Авиакомпания заявляет, что все это временные трудности – в настоящее время вопрос о скорейшем восстановлении полетов решается с правительством Казахстана. Но пока желающие вылететь из Казахстана в РФ сдают билеты…

Авиакомпания Air Astana основана в 2001 году. 51% ее акций принадлежит Фонду национального благосостояния «Самрук-Казына», 49% — британской компании BAE Systems PLC. Ситуацию с прекращением полетов в РФ из Казахстана специально для «МК» прокомментировал политолог Андрей Грозин.

— Россия и Казахстан тесно связаны, поэтому большое количество людей ежедневно курсируют между нашими странами. Решение крупнейшего казахстанского авиаперевозчика вряд ли их обрадует и принесет массу проблем. Почему Казахстан, которому мы совсем недавно оказали «братскую помощь», пошел на такой шаг?

— Air Astana – это не совсем казахстанская компания. Собственно, казахстанского там 51%, а 49% — это английское содержание. Это официально заявляемые доли. Если же оценивать ее более серьезно, то посмотрите на пилотский состав, на авиапарк компании. Все самолеты Air Astana взяты в лизинг через английских страховщиков. Что касается пилотов, то это в основном нанятые по контрактам за большие деньги бывшие сотрудники западных авиакомпаний. Причину своего шага компания не скрывает. Air Astana официально заявила, что приостанавливает полеты в связи с изменением условий предоставления страховки.

— Кто предоставляет эту страховку?

— Думаю, английские страховые компании. Так что это вопрос не столько к казахстанской стороне, сколько к Лондону. Изначально компания создавалась в основном с участием британского бизнеса, британского менеджмента. Собственно, казахстанского содержания там не очень много.

— Но контрольный пакет все же у Казахстана.

— Да, формально. Но, очевидно, у Казахстана нет возможности воспротивиться фактическому, а не юридическому владельцу. А фактический владелец находится в Лондоне. Да, 51% акций Air Astana принадлежит Фонду национального благосостояния «Самрук-Казына», но, насколько мне известно, казахстанский менеджмент в компании сугубо номинальный. И я не удивлюсь, если впоследствии мы узнаем, что казахстанские власти были проинформированы об этом решении не в первую очередь. Они были просто поставлены перед фактом.

— Но они по факту поддержали это решение?

— Делать выводы о том, насколько власти Казахстана поддерживают подобное решение, пока рано. У нас просто нет информации. Заявление Air Astana можно трактовать по-разному, это как уход IKEA: пока не ясно — это полный уход или временная приостановка деятельности. Непонятно, надолго ли это. Может быть, это просто временные технические трудности. Делать выводы пока сложно, надо подождать.

— В Казахстане есть ведь и другие авиакомпании?

— Есть, но они несопоставимы с Air Astana. Под нее в свое время подгребли все аэродромные, сервисные мощности. В этом холдинге изначально, как и во всяком крупном бизнесе в Казахстане, была видна «рука» главной семьи страны.

Но в последнее время семья оттуда практически ушла. Если там и остались ее интересы, то в основном в сервисных компаниях. По уровню технической обеспеченности компании, по уровню организации сервиса Air Astana занимала лидирующие позиции в регионе Центральной Азии.

Конечно, пандемия ударила по компании достаточно сильно. Сильно упали доходы. Но, по крайней мере, ей удавалось работать хотя бы без убытка. Из крупных международных направлений у них, если отсечь Россию, останется только несколько рейсов в юго-восточную Азию и в Эмираты. А ведь Air Astana изначально позиционировалась именно как международная компания, ориентированная в первую очередь на международные, а не на внутренние рейсы. До коронакризиса на Россию приходилось примерно 50% ее полетов. Если сейчас от этого отказаться, то все может рухнуть. Просто некуда летать.

Марина Перевозкина