 

Мнение: Рогозина посадят за милитаризм?

13.03.2022, 21:50, Разное
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не смог скрыть свои милитаристские наклонности и наговорил, как минимум на административный штраф, назвав войной спецоперацию на Украине. Забыв, что российская армия не вторглась войной на Украину, что на Украине проводится спецоперация, что никакой войны нет.

Рогозин забыл, что тех, кто называет происходящее на Украине войной, винтят, запихивают в автозаки и штрафуют? Забыл, что уже есть статья в УК, по которой называющих спецоперацию войной, могут и посадить?

Вот мне и интересно, Рогозина посадят? За милитаризм? Или если и посадят, то совсем за другое, а не за то, что назвал войной, происходящее на Украине?

Фотография  Дмитрия Рогозина  отсюда
Фотография задержания протестуюшей против спецоперации на Украине отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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