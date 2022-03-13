Мнение: Анонимы, ау!

До меня дошло, что в последние дни куда-то пропали анонимы. Проверил настройки аккаунта – нет, все в порядке, по-прежнему разрешены “комментарии от любого человека”. А анонимов – нет. Проглядел комменты к последним двум записям – нет анонимов! Что еще случилось, мать вашу?! Это какая-то случайная флуктуация – или ЖЖ так “шалит”?!

UPD. Похоже, это действительно “фича”. ЖЖ тоже прочно взяла за горло военная цензура – и он, стало быть, взял да и отменил анонимные комментарии сразу у всех – причем без предупреждения и даже без изменения настроек в личных блогах. Вообще – очень похоже, что в ЖЖ заслали какой-то десант сторонних “программистов”, которые работают крайне грубо и плюя на пользовательские интерфейсы.

У меня, скажем, прямо с дня выпиливания Митрича в “профиле” перестала изменяться цифра так называемого “личного рейтинга” (хотя в общей таблице рейтинга ЖЖ – пока еще изменяется). Очевидно, что вот так же они и анонимов отключили – при том, что в “настройках комментариев” они у меня разрешены. Это как у автомобилиста отключить рулевое управление – а сам руль оставить. Крути его в любую сторону сколько хочешь, виражи, зигзаги… Только на реальном движении это не отразится.

Следующим этапом, очевидно, уже и посты станут сами писать. В этом смысле даже непонятно, зачем убирали Митрича. Поторопились, наверно.

UPD2. На фоне происходящего на Украине всё это чушь и мелочь, не стоящая внимания – но все же немного бесит: судя по тому, что мне пишут – они это представили для каждого читателя так, как будто это Я, сам отключил комменты от анонимов, причем только я и только у себя. При том, что политика открытости для анонимных комментов всегда была особенностью данного блога.

Скоты.