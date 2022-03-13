Мнение: Арийцы из 81-й бригады ВСУ
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Интересные фотографии из расположения 81-й бригады ВСУ в Изюме.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
Интересные фотографии из расположения 81-й бригады ВСУ в Изюме.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
03.10 / Ученые рассказали о полезном воздействии кофе на печень
02.09 / Лидерство под вопросом: Пентагон признал, что Соединенные Штаты отстают от Китая в трех военных сферах
03.11 / Настя Ивлеева рассердилась на Элджея из-за песни о разводе: “Вот что делает доброе расставание!”
17.08 / Мнение: Свобода слова на оккупированных территориях
18.07 / Ученые из Японии сообщили о риске ожирения при использовании искусственного света
05.01 / Пришейте волосы обратно! – Личное мнение
02.06 / Мнение: Евреи окучили очередных клиентов со своей КАЗТ “Трофи”
07.03 / Мнение: “Героини великой победы”
03.02 / «Да посадите вы меня уже в тюрьму!»
01.06 / Зеленский назвал “Северный поток – 2” флеш-роялем для России
Политика конфиденциальности - GDPR
По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]
Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090