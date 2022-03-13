 

Мнение: Арийцы из 81-й бригады ВСУ

13.03.2022, 20:45, Разное
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Интересные фотографии из расположения 81-й бригады ВСУ в Изюме.

Источник: Colonel Cassad



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