 

Молодец Муципуциевна! – Личное мнение

13.03.2022, 20:40, Разное
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Вот никогда бы не подумала, что назову Агату Муципуциевну мудрой женщиной, но и такое время пришло.

Ну, хорошо — эка хватила! — пусть не мудрой. Это я действительно с перебором. В общем, пока все публичности ноют, Муципуцивна нашла нечто хорошее в происходящем:


Фото: Соцсети

«Зато твой мужик больше не будет подписан на всяких там», объявила рАгатка со знанием дела.

Если я скажу сейчас, что задумалась на словами этой мудрой женщины, вы смеяться станете? А я всё равно скажу: да, задумалась.

И представила, в каком ужасе жили женщины тех мужчин, которые были подписаны, лайкали, комментировали молоденьких и красивеньких.

Вот захомутала женщина себе мужика или даже мужа. Пробилась, добилась, пришла к мечте. Жена футболиста, актёра, просто хорошего человека — и что ей делать, можно расслабиться и почивать на муже?

Отнюдь. Ведь он, зараза, подписан на всякую. Тебе это не даёт покоя, ты анализируешь каждый лайк. Что стоит за сердечком мужа? Что он имел ввиду, когда прокомментировал бокальчиком или танцем пост девушки с большой молодой и упругой грудью? Они где-то собираются тайно встретиться, потанцевать, выпить и изменить тебе?!

Вы только представьте себе такую жизнь. И хватит ржать, что я задумалась над словами мудрой Агаты.

В общем, умница Агата Муципуциевна! Важную в среде инстаграмных женщин проблему затронула!

А теперь вы скажите, что делать с мужиком, который подписывается на всяких-разных?

Как боретесь с этим? Что чувствуете?

Источник: Лена Миро



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