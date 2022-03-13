 

«Пойдет на компенсацию ущерба Украине»

13.03.2022, 20:30, Разное
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В Красноярске у народа — праздник. Итальянцы арестовали мотосейлер Мельниченко.


Парусная суперяхта олигарха Мельниченко, на днях арестованная в Италии. Фото: Ирек Муртазин / «Новая газета»

В Красноярске праздник и чуть ли не всеобщее ликование в тех соцсетях, что еще остаются. Пусть на минуту, но радость объединила и Z-людей, и противников «спецоперации»: итальянская La Repubblica опубликовала видео ареста в порту Триеста самой большой парусной яхты в мире, принадлежащей Андрею Мельниченко (Еврохим, угольно-энергетическая СУЭК, включающая в себя в т.ч. СГК, прочие активы в России). Стоимость этого мотосейлера западные источники оценивают в 530 млн евро.

Вот некоторые реплики в Сети:

  • «Красноярск, который любит дышать, знает эту лодку — ее не раз показывали на картинках на митингах против черного неба. Ну, вот:)))».

  • «Есть все-таки высшая справедливость, есть».

  • «Ну вот, мы ему на яхту скинулись, а он ее *** позорно».

  • «Гномики еще накопают».

  • «Ждем повышения услуг ЖКХ. Надо же всем на новую яхту скинуться».

  • «С нашего стада по копеечке и будет новая».

  • «На Обском море».

  • «Но вот что обидно. Они же народишко в РФ грабили столько лет. Деньги вывозили. Виллы и яхты строили. Теперь что получается: все арестуют страны-реципиенты этих активов? Ведь, как правило, такие вот арестованные активы практически нереально вернуть в страну, откуда это все выведено. Следовательно, народ РФ будет ограблен дважды».

  • «Скорее всего, пойдет на компенсацию ущерба Украине. А народ России… А что тут несправедливого? «Резать или стричь» — наш гений все правильно сказал еще в 1823 году».

  • «Пошли вы *** со своими яхтами, заводами, пароходами и макдональдсами».

    • Если кому-то все эти эмоции и чувства кажутся недостойными, непатриотичными, злорадством над чужим несчастьем, шариковщиной и т.д. — соглашусь. Так и есть. Замечу лишь одно. Накануне начала спецоперации в Украине, 23 февраля, СК РФ обнародовал последние данные о жертвах Донбасса: за 8 лет в «ДНР» и «ЛНР» в результате массированных обстрелов погибло более 2,6 тыс. гражданских лиц, не менее 5,5 тыс. получили ранения. Практически столько же, 2537 смертей — но только за один год, а не за восемь лет, и только в городах Красноярского края, — связано с хроническим загрязнением воздуха.

    Такие расчеты сделает любой школьник, исходя из данных, представленных на 2014 год профильными институтами РАН, Минздрава РФ и красноярским управлением Роспотребнадзора. Поскольку загрязнение растет, сейчас этих смертей больше.

    В одном Красноярске с загрязнением воздуха связано до 112 преждевременных смертей в год на 100 тыс. человек, то есть 1232 смерти ежегодно.

    Так было 8 лет назад, теперь показатели, очевидно, должны вырасти. Итого в Красноярском крае людей гибнет в разы, почти на порядок, больше, чем в Донбассе.

    Сравнивать несравнимое вполне возможно: и в Донбассе, и в Сибири у людей по одной жизни, и тут и там у всех этих смертей есть бенефициары и всем известные причины. Красноярск — вечный участник различных топов грязнейших городов как России, так и мира, и среди стационарных источников загрязнения лидирует КрАЗ («Русал»). Это и по версии президента РФ, и по данным самого «Русала». На втором месте — угольные ТЭЦ Мельниченко.

    Газификация задыхающемуся в смоге Красноярску не грозит.

    Еще раз: мирного населения, жителей РФ здесь гибнет больше, чем в Донбассе. Больше в разы. Не нашлось только Гиркина с Моторолой. А почему?

    Тут, кстати, тоже ненавистный американский след виден — «Русал», прежде Олега Дерипаски, последние годы контролируется минфином США.

    Однако защита жизней, прав и свобод русскоязычного населения происходит почему-то не здесь.

    На недавно прошедшем Красноярском экономическом форуме Дерипаска (заморозка на Западе его недвижимости тоже встречает сейчас радостные отклики, но все же не такого накала, как в случае с яхтой Мельниченко, она просто стала символом всей прошлой жизни и несправедливости) рассказал о «случайном разговоре с одним батюшкой». Тот ему посоветовал прочитать стихотворение Максимилиана Волошина «Гражданская война» 1919 года.

    Совет явно запоздал.

    Там начинается так:

    Одни восстали из подполий, Из ссылок, фабрик, рудников, Отравленные темной волей И горьким дымом городов. Другие из рядов военных, Дворянских разоренных гнезд, Где проводили на погост Отцов и братьев убиенных.

    Понятно, Дерипаску впечатлило. Что там дальше — каждый может прочитать сам, пока нас в гугле не забанили.

    Впрочем, все и так знают, что там было дальше.

    Алексей Тарасов, Обозреватель

    Источник: Новая газета



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