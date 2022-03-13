 

Мнение: Дефолты России и США, замещение лекарственного сырья и нечестная игра канадцев

13.03.2022, 19:45, Разное
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1. В новом выпуске «Свиньи» мы с Кримсональтером обсуждаем гипотетические дефолты России и США, любовь Запада к России и будущее мировой экономики на следующей фазе сырьевого суперцикла. Фрагмент про дефолты я прикрепил к посту:

https://www.youtube.com/watch?v=7nmUB_2xYks

2. Народ беспокоится о том, что будет с лекарствами в России. Некоторые закупаются в аптеках целыми ящиками, рассчитывая на дефицит.

Надеюсь, эти опасения беспочвенны. Наша фармацевтическая промышленность бурно росла в последние несколько лет, Россия в состоянии сама обеспечить себя большинством необходимых лекарств, а также быстро наладить выпуск аналогов большинства зарубежных препаратов, если потребуется.

Есть, конечно, проблема сырья для лекарственного производства. Она легко решаема, хотя решение и может привести к некоторому подорожанию:

https://lenta.ru/news/2022/03/07/lekarstva/

Аналитики, опрошенные РИА Новости, назвали поставщиков, которые смогут заменить европейское сырье для российских лекарств в случае ограничения экспорта. По их мнению, таковыми станут Индия и Китай, поскольку на них приходится большая часть поставок.

«В целом, если вдруг дойдет до развития самого негативного сценария с ограничениями поставок, то процентов 90 всего фармсырья сравнительно легко заменит Китай», — указал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Самая серьёзная угроза, это если на Западе откажутся от поставок дорогостоящих лекарств для людей с редкими орфанными и прочими тяжёлыми заболеваниями. Конечно, это будет совсем уж низостью, но Западу к таким методам не привыкать.

Кроме того, российский рынок обычных массовых лекарств западные компании в любом случае постепенно теряли, спасибо импортозамещению. Уход с этого рынка всего лишь приблизил для них неизбежное. А вот очистка рынка от лекарств, которые Россия импортозаместить пока не может, был бы потерей для западных фармацевтов.

Впрочем, скорее всего, любые лекарства мы в итоге сможем закупать через Китай и прочих посредников. Вопрос только в ассортименте и в цене.

3. Канадский хоккеист Уэйн Гретцки призвал запретить россиянам играть на молодёжном чемпионате мира в Канаде:
 
https://lenta.ru/news/2022/03/12/gretzki/
 
Причины понятны. Канада — наш давний соперник в хоккее, при этом какого-то особенного преимущества нет ни у нас, ни у канадцев. Как показывает история отношений, выбить ключевого конкурента при помощи подобного грязного приёма — самое милое дело для наших канадских друзей.

Источник: Место для дискуссий



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