Мнение: Месть за яхту олигарха?
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Итальянская La Repubblica сообщила, что в порту Триеста арестована самая большая парусная яхта в мире, принадлежащая россиянину Андрею Мельниченко, владельцу Еврохима, угольно-энергетической СУЭК, включающая в себя в т.ч. СГК, и прочих активов в России.
А в Москве и других городах России сегодня задерживали тех, кто против того, чего нельзя произносить вслух…
Если читать эти две новости подряд…. Может сложится твердое оценочное суждение, что яхту Мельниченко арестовали в ответ на задержания в России. Или, наоборот, в России начались задержания в отместку за арест яхты Мельниченко?
Так и живем…
На снимках: парусная суперяхта олигарха Мельниченко, на днях арестованная в Италии. Фото отсюда.
Задержания в Москве, фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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