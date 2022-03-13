 

Мнение: Месть за яхту олигарха?

13.03.2022, 19:40, Разное
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Итальянская La Repubblica сообщила, что в порту Триеста арестована самая большая парусная яхта в мире, принадлежащая россиянину Андрею Мельниченко, владельцу Еврохима, угольно-энергетической СУЭК, включающая в себя в т.ч. СГК, и прочих активов в России.

А в Москве и других городах России сегодня задерживали тех, кто против того, чего нельзя произносить вслух…

Если читать эти две новости подряд…. Может сложится твердое оценочное суждение, что  яхту Мельниченко арестовали в ответ на задержания в России.   Или, наоборот, в России начались задержания в отместку за арест яхты Мельниченко?

Так и живем…

На снимках: парусная суперяхта олигарха Мельниченко, на днях арестованная в Италии. Фото отсюда.
Задержания в Москве, фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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