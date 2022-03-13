 

Арестованные 4 триллиона долларов российских валютных резервов оказались поддельными

13.03.2022, 19:31, Разное
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Минфин США проводит проверку по факту подделки долларовых купюр в особо крупном размере, обнаруженную при аресте российских золотовалютных резервов в связи с проведением спецоперации на Украине. Оказалось, что все 4 триллиона долларов, хранящиеся на территории США, Евросоюза и Швейцарии, оказались поддельными.

Это самый масштабный случай фальшивомонетничества в истории человечества, рассказал эксперт Минфина США Рой Карлсон. Специалисты отмечают высокое качество подделки, из-за которой её не смогли распознать даже сотрудники банков, занимавшихся хранением денег. В настоящее время вся партия купюр находится на хранении в полиции Нью-Йорка, следствие пытается установить источник фальшивых денег и способ их доставки на территорию США и других стран. В настоящее время изучается версия о причастности Минской типографии к изготовлению подделок.

«Мы обнаружили, что состав краски в этих фальшивых купюрах отличается от оригинальной. В ней слегка превышена концентрация триметилдигидрохлорина, который производится из картофельных очисток. Единственной страной, которая может произвести это вещество в достаточном объёме для изготовления такой огромной партии фальшивок, является Белоруссия. Если следствие докажет связь белорусских властей с этой аферой, валютные резервы Белоруссии на территории стран Запада также могут быть арестованы», – пояснил Рой Карлсон.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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