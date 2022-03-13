Мнение: Об утрате адекватности



Фото © Kremlin.ru

Скверно, когда политики начинают говорить на публику исключительно приятные ей вещи, не сообразуясь даже со здравым смыслом. Ещё хуже, когда они сами начинают в это озвученное верить. А совсем крантец, когда и действовать пытаются в соответствии с публично и собственноязычно растиражированным «нас возвышающим обманом».

Не политикам кранты — стране!

Вот, встретились в Кремле «два одиночества»…

«— Сегодня #санкции для нас – это время возможностей. Я человек советский, Вы из советского периода, хорошо знаете: мы всегда тогда были под санкциями и нормально жили и развивались… Если мы с вами сориентируемся, поверьте, через полгода, к концу года люди забудут, что это случилось, с точки зрения экономики… Мы ещё лучше сделаем, чем у нас всегда было после распада Советского Союза и даже в #СССР.

— Вы правы абсолютно! Советский Союз действительно жил всё время в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов… А сейчас делается массированный удар, наносится по экономике. Но практика последних лет показала, что там, где западники ввели против нас ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановили старые на новом технологическом уровне. И это всё работает. Мы, конечно, стали в этом смысле сильнее… Это как раз, так и можно сказать, «время возможностей»… ©»

О, да! Советский Союз в условиях санкций развивался настолько «прекрасно», что в конце концов развалился. Спору нет, он действительно добивался успехов, например, в космонавтике, атомной энергетике, оптике. Советские «калашниковы» тоже шли на ура — в основном из-за дешевизны, простоте в производстве и сносной надёжности. Но всё более-менее высокотехнологичное, типа робототехники или микроэлектроники… Увы, здесь СССР отставал на годы, если не на пятилетки.

О «нормальности» жизни простых советских граждан лучше всего свидетельствуют популярные анекдоты-загадки. Например, идет дефицит в дефиците, несет дефицит в дефиците (ответ: идёт дворник в дублёнке, несёт «финский» сервелат в туалетной бумаге). Или, скажем, длинная, зелёная, пахнет колбасой (ответ: электричка из Москвы).

Но дело даже не в мифах о прекрасной советской жизни: у стариков всегда всё лучшее — в прошлом, когда и трава была зеленее, и солнце светило ярче, и член стоял… При всех условностях и неточностях, как ни крути, #экономика СССР была равна примерно половине от американской или даже чуть больше.

Сейчас — ВВП России менее трети, а если по-честному, то менее одной десятой от аналогичного показателя #США. В сфере высоких технологий отставание исчисляется уже не годами — десятилетиями. Производственные компетенции в огромном числе отраслей фактически утрачены. Износ инфраструктуры превышает две трети.

При таких вводных… Одному мне кажется, что более адекватным было бы сначала построить экономику, хотя бы примерно сопоставимую по масштабам с американской советской, а потом уже разглагольствовать, как санкции пойдут на пользу?

PS Коль пошла такая пьянка, вот ещё анекдот в тему:

Летят звери в самолёте. Захотелось зайчику воды попить, вышел он в хвост, там, где кухня, глядь — по полу ёжик прыгает.

— Ты чё делаешь, ёжик?

— Я-то? Так, выёживаюсь!

— Ух ты, а давай и я с тобой.

И начали они скакать вместе. Прыгали, прыгали — тут к ним лиса подходит:

— Вы чё делаете?

— Мы-то? Так, выёживаемся!

— Ух ты, а давайте и я с вами.

Прыгают втроём. Тут к ним подваливает медведь:

— Вы чё делаете, звери?

— Мы-то? Выёживаемся!

— Ух ты, а давайте и я с вами.

И поскакали. Тут заглядывает на кухню ворона:

— Вы чё делаете, звери?

— Выёживаемся! — кричат звери хором.

Тут, бац, у самолёта дно отвалилось.

Медведь, лисица, зайчик и ёжик, естественно, камнями падают вниз. Их догоняет ворона.

— Сначала бы летать научились, дурни, а уже потом выёживались!

Вот интересно, наши «орлы» летать-то научились?

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