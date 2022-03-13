Мнение: Путинское повышение цен на бензин

"Путинский налог. Это действительно… Путинское повышение цен на бензин… Это его повышение цен на бензин. Во многом это… растет… налог на бензин… цены на бензин… началось… несколько недель назад, что привело к тому, что произошло." (с) Нэнси Пелоси, спикер Конгресса США https://t.me/boris_rozhin/31751

– А теперь внучок, я расскажу тебе, как в молодости я жил в Южной Дакоте в эпоху путинского повышения цен на бензин…

Тот случай, когда внутрироссийские мемы на тему роста цен на бензин в США совпадают с официальной позицией руководства США. Шутки про "бомбить Воронеж" и "Обама нассал в подъезде" даже не рядом.

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