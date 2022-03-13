 

Госуслуги всё объяснили – Личное мнение

13.03.2022, 12:05, Разное
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Вчера команда Цукерберга попыталась дать задний ход, заявив, что оскорбления части российских граждан у них разрешаются только на Украине.

Ну, типа какое вам дело до того в России? Здесь, мол, будем модерировать и модерировать.


Фото: Соцсети

Некоторые почему-то подумали, что блокировка, может, и отменяется. Но тут пришло письмо с Госуслуг, где всё разъяснили.

Получили его?

В письме сказано, что призывы к насилию недопустимы. Кроме того, «необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети» — цитата из письма.

Да и перенести свою активность можно в другие соцсети. Время для этого есть — до ближайшей полуночи.

Совершенно очевидно, что любая соцсеть должна подчиняться законам стран, в которых хочет работать. Проблема Цукерберга, как мне кажется, в том, что он не до конца это осознаёт.

Да и помимо этого, у них много других проблем для пользователей.

Например, соцсеть считает, что её модераторы и алгоритмы могут сами формировать новостную ленту. Вот у моих подписчиков показывают в ленте всех, кроме меня. Люди сделали выбор — подписались. Хотят видеть мои публикации. Но им подсовывают что-то другое, потому что я — в теневом бане.

Нормальный функционал не работает — например, многие не могут перейти в блог по ссылке в профиле. И это — не глюк, а, как я понимаю, вполне себе принципиальная позиция соцсети, которая не желает, чтобы люди куда-то уходили из приложения и продолжали до рези в глазах крутить бесконечную ленту.

Говорить о реальных блокировках, когда аккаунт просто сносят, не объясняя даже причин, смысла нет — многие с этим сталкивались. Служба поддержки не отвечает. Им так захотелось, они и забанили — почему? Нет ответа.

Несколько лет назад я писала, что такая позиция делает соцсеть нестабильной. Какой смысл развивать в ней аккаунт, когда твои посты пессимизируют, а ты беспричинно влетаешь в бан?

Сегодня я не понимаю, чего некоторые расстраиваются. Потеря площадки была закономерна, предсказана и очевидна задолго.

Есть ли шанс возвращения? Я в этом сомневаюсь по ряду причин.

Во-первых, полумеры и полуизвинения тут не помогут. Чтобы только попробовать вернуться в Россию, соцсеть должна не просто включить заднюю скорость, но и поехать. Во-вторых, за то время, пока это могло бы происходить, люди просто отвыкнут — найдут себя на других площадках.

Зачем им возвращаться? Чтобы ещё раз нарваться на проблемы?

Источник: Лена Миро



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