 

Мнение: Без номеров

13.03.2022, 11:40, Разное
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Управление гражданской авиации принадлежащих Великобритании Бермудских островов (BCAA) в субботу сообщило о приостановке действия сертификатов летной годности воздушных судов российских авиакомпаний, эксплуатируемых в соответствии с соглашением между двумя странами.

При чем тут Бермуды, понятно. По исконной традиции всех воров наша шантрапа зарегистрировала все что можно (и что нельзя) далеко за пределами родного отечества. Просто потому, что оно для нее не родное, как бы не бились в падучей все кремлевские телеканалы, рассказывая про патриотизьм и прочее… А гениальный президент, ночами не спящий в думах о родине, как-то упустил, что все имущество страны давно уже переписано и зарегистрировано где-то там. Как говорил герой Папанова в известном фильме: «У тебя ничего нет. Ты голодранец!» Ну, правда, к гениальному и его дружкам это, понятно, не относится. У них-то все в порядке. Голодранец здесь — народ, который мало того что обокрали, так еще и увели все украденное. Причем навсегда.

В общем, теперь возникает вполне понятная дилемма: либо прекращать эксплуатировать самолеты (по сути, с них сняли номера — все ведь в курсе, что без номеров нельзя ездить на автомобиле?), либо регистрировать какую-нибудь «Байкалэвиэйшнгрупп» и регистрировать самолеты в ней, она же напечатает в подвале сертификаты годности и вроде бы все в порядке.

Понятно, что с поддельными номерами летать можно будет только внутри страны, да и с безопасностью — тоже придется перед полетом в «камень-ножницы-бумагу» играть. Долетит — не долетит.

Источник: Эль Мюрид



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