 

Княгиня Монако Шарлен воссоединилась с семьей после нескольких месяцев лечения в Швейцарии

13.03.2022, 10:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В слухах о разладе в княжеской семье Монако, наконец, будет поставлена точка – после нескольких месяцев, проведенных вдали от дома, княгиня Шарлен вернулась в страну и воссоединилась со своей семьей. Эту новость поздним вечером в субботу подтвердил Дворец. В официальном заявлении говорится, что прогнозы врачей относительно здоровья Ее Светлости обнадеживающие, поэтому с их согласия она продолжит свое “выздоровление в княжестве вместе с мужем и детьми”.

Следующие несколько недель должны позволить принцессе Шарлин еще больше укрепить свое здоровье перед тем, как она начнет постепенно возвращаться к своим официальным обязанностям, – говорится в официальном заявлении Дворца. 

Напомним,  княгиня Монако Шарлен покинула страну в феврале 2021 года. Когда ее миссия в Южной Африке была завершена, Ее Светлость не смогла вернуться домой. Как позже рассказала Шарлен, все из-за последствий после перенесенной инфекции уха.  Врачи долгое время запрещали ей длительные перелеты из-за давления в ушах. За прошедшее время Шарлен пропустила несколько важных мероприятий, включая 10-ю годовщину свадьбы с князем, а также открытие Олимпиады в Японии. Однако ее муж и дети дважды навещали княгиню в ЮАР. 

В ноябре 2021 Шарлен, наконец, вернулась в Монако, но не надолго – спустя несколько дней она снова покинула княжество. На расспросы журналистов, Альбер II пояснил, что его супруга находится “в секретном месте”, где будет “отдыхать” и приходить в себя “от усталости, в том числе и физической”. 

Ей лучше, но ей все еще нужен покой и еще раз покой. Она не в Монако, но мы очень скоро сможем ее навестить. Я не могу больше ничего говорить. Есть некоторая усталость, не только физическая, которую можно вылечить только отдыхом и соответствующим наблюдением, – цитировали  князя СМИ.

По данным ряда европейских СМИ, которые не были опровергнуты официальными лицами, княгиня Шарлен  проходила лечение в закрытом учреждении Paracelsus Recovery, расположенном на берегу озера в Цюрихе. Здесь анонимно и конфиденциально лечат от наркотической, алкогольной и прочих зависимостей, вызванных, например, медицинскими препаратами, расстройства пищевого поведения, а также расстройства психики.

 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Камила Валиева опубликовала первый пост после Олимпиады в Пекине: “Низкий вам поклон”

22.07 / Александр Домогаров высказался о блогерах и современной молодежи

23.09 / Мнение: О персональной кабзде кремлёвскому пропаган***у

08.01 / Умер на вызове

19.11 / Мнение: Чем отличается изнасилование от «секса по принуждению»?

31.01 / Мнение: Истинный коммунист Хрущёв, дефицит баранов в CCCР и в чём справедливость «Берёзок»

24.03 / “Райское место” – москвичи приезжают на отдых в турецкую Муглу

27.12 / Кто убил нашу пчелу?

12.12 / Мнение: О крутом повороте и ДТП с «кровавой барыней» Собчак

25.05 / Мнение:

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика