Княгиня Монако Шарлен воссоединилась с семьей после нескольких месяцев лечения в Швейцарии

В слухах о разладе в княжеской семье Монако, наконец, будет поставлена точка – после нескольких месяцев, проведенных вдали от дома, княгиня Шарлен вернулась в страну и воссоединилась со своей семьей. Эту новость поздним вечером в субботу подтвердил Дворец. В официальном заявлении говорится, что прогнозы врачей относительно здоровья Ее Светлости обнадеживающие, поэтому с их согласия она продолжит свое “выздоровление в княжестве вместе с мужем и детьми”.

Следующие несколько недель должны позволить принцессе Шарлин еще больше укрепить свое здоровье перед тем, как она начнет постепенно возвращаться к своим официальным обязанностям, – говорится в официальном заявлении Дворца.

Напомним, княгиня Монако Шарлен покинула страну в феврале 2021 года. Когда ее миссия в Южной Африке была завершена, Ее Светлость не смогла вернуться домой. Как позже рассказала Шарлен, все из-за последствий после перенесенной инфекции уха. Врачи долгое время запрещали ей длительные перелеты из-за давления в ушах. За прошедшее время Шарлен пропустила несколько важных мероприятий, включая 10-ю годовщину свадьбы с князем, а также открытие Олимпиады в Японии. Однако ее муж и дети дважды навещали княгиню в ЮАР.

В ноябре 2021 Шарлен, наконец, вернулась в Монако, но не надолго – спустя несколько дней она снова покинула княжество. На расспросы журналистов, Альбер II пояснил, что его супруга находится “в секретном месте”, где будет “отдыхать” и приходить в себя “от усталости, в том числе и физической”.

Ей лучше, но ей все еще нужен покой и еще раз покой. Она не в Монако, но мы очень скоро сможем ее навестить. Я не могу больше ничего говорить. Есть некоторая усталость, не только физическая, которую можно вылечить только отдыхом и соответствующим наблюдением, – цитировали князя СМИ.

По данным ряда европейских СМИ, которые не были опровергнуты официальными лицами, княгиня Шарлен проходила лечение в закрытом учреждении Paracelsus Recovery, расположенном на берегу озера в Цюрихе. Здесь анонимно и конфиденциально лечат от наркотической, алкогольной и прочих зависимостей, вызванных, например, медицинскими препаратами, расстройства пищевого поведения, а также расстройства психики.