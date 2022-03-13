 

Минфин разрешил погашать долги перед иностранными кредиторами соболиными шубами

13.03.2022, 9:51, Разное
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Министерство финансов России сообщило о новом способе погашения долга перед иностранными кредиторами.

Согласно разработанной методике, задолженность можно погасить соболиными шубами.

– Соболиные шкуры – метод взаиморасчётов, который несколько веков назад использовался нашим государством в том числе и по международным обязательствам. Сегодня у нас есть такая возможность. Пару шуб можем даже подарить в качестве бонуса, – отметил министр финансов Антон Силуанов.

Для получения соболиных шкур в качестве оплаты долга кредиторам из-за рубежа потребуется прибыть в Россию и предъявить документы с долговыми расписками Центробанка. После этого будет проведена конвертация количества соболиных шуб в соответствии с курсом доллара.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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