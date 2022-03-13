 

Мнение: Обстановка в районе СВО. 12.03.2022

13.03.2022, 5:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пока что лучшая из отечественных карт на тему.
Обстановка на первую половину дня 12.03.2022
Увеличить можно тут https://ic.pics.livejournal.com/dragon_first_1/72271520/157500/157500_original.jpg

https://dragon-first-1.livejournal.com/51941.html – блог автора (многие его хорошо помнят еще по кампании 2014 года)
Карта сейчас в процессе донастройки, если есть конкретные поправки по существу, можете уточнить в комментариях

Буду их кидать и в блог тоже, а то многие жалуются, что карты в блоге не выкладываю и непонятно, где находятся те или иные населенные пункты.

Трансляция событий по Украине как обычно тут https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, да кого я обманываю, подписывайтесь)

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / Кьяра Ферраньи ждет второго ребенка

11.07 / У Кэти Перри во время беременности появились проблемы со здоровьем

27.01 / В Москве на ходу загорелся автобус

10.07 / Анастасия Приходько смогла бы простить измену мужа

16.08 / Специальный репортаж: Два лица США глазами экс-корреспондента Синьхуа при ООН Сюй Сяолэй

11.02 / Мнение: Сексуально-агрессивный имидж

07.10 / Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли в Букингемском дворце Владимира и Елену Зеленских

16.03 / Мнение: Реакция на щипцы

15.10 / Во Владивостоке неизвестные похитили лидера местного движения “За Сталина!” и отправили его в КНДР

12.01 / В России вновь снизился суточный прирост заразившихся COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика