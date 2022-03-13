Мнение: Обстановка в районе СВО. 12.03.2022

Пока что лучшая из отечественных карт на тему.

Обстановка на первую половину дня 12.03.2022

Увеличить можно тут https://ic.pics.livejournal.com/dragon_first_1/72271520/157500/157500_original.jpg

https://dragon-first-1.livejournal.com/51941.html – блог автора (многие его хорошо помнят еще по кампании 2014 года)

Карта сейчас в процессе донастройки, если есть конкретные поправки по существу, можете уточнить в комментариях

Буду их кидать и в блог тоже, а то многие жалуются, что карты в блоге не выкладываю и непонятно, где находятся те или иные населенные пункты.

Трансляция событий по Украине как обычно тут https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, да кого я обманываю, подписывайтесь)

—