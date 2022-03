Новый рассвет Темного рыцаря

Какого «Бэтмена» не увидит российский зритель.

Темный рыцарь по количеству экранных воплощений уступает, возможно, лишь агенту 007. Он прошел путь от сериала 60-х до трилогии Кристофера Нолана и версии Зака Снайдера. Теперь и Мэтт Ривз довел дело до долгожданного конца. Каким получился новый «Бэтмен», которого, среди прочих, Голливуд отменил для российских зрителей? Расскажем об этом, пока культура отмены набирает силу.

Суровый, мрачный и сугубо серьезный. Таков новый «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза, прославившегося фантастикой о монстрах и обезьянах, а теперь взявшегося за самого темного героя поп-культуры.

Уберите маскарад ряженого капиталиста, и вы получите детективный триллер. «Бэтмен» — самый что ни на есть гангстерский нуар.

Криминальная история, которая длится чуть меньше трех часов, далека от типичного попкорнового блокбастера. Таким угрюмым, грязным и дождливым Готэм-сити вы еще не видели. Здесь католическая молитва Деве Марии переплетается с мучительными стонами Курта Кобейна, и столько дождя в мегаполисе не было со времен «Бегущего по лезвию». Фильм пропитан страхом и отчаянием, будто мы оказались в финчеровских триллерах «Семь» и «Зодиак».

Бэтмен, под маской которого прячется Роберт Паттинсон, расследует жестокое убийство мэра в преддверии выборов. Не буду возмущаться появлением этого актера в роли плейбоя-миллиардера. На мой вкус, идеальный Брюс Уэйн — это трагичный и мужественный Бен Аффлек, бросающий вызов самому Богу. Но кому симпатичен Паттинсон в супергеройских доспехах, не осуждаю. Затворник щуплый, но не хилый, похож на панка, не улыбается, губы дрожат, а челка падает на грустные глаза. Он не идет по стопам отца и не принимает роль филантропа. Ночь, как известно, воняет блудом и нечистой совестью. Страх — его оружие. Город боится Бэтмена.

Кадр: Kinopoisk

Благо зрителю не придется снова видеть, как родителей Темного рыцаря (формально «его» — зрителя) грабят и убивают в темном переулке. Нам не нужен очередной замедленный кадр выстрела пистолета и падения жемчуга. Однако трагедия скорбящего мальчишки остается ключевой. Страдающий герой пытается найти маньяка по прозвищу Загадочник, который в этой истории не эксцентричный клоун, а неуловимый террорист, сумасшедший конструктор смертельных ловушек, оставляющий Бэтмену подсказки, шифры и ребусы, чтобы преподать обществу моральный урок. Хмурый спаситель Готэма выходит из тени, шагая тяжелой поступью и сжимая кулаки, и выруливает на преступный сговор, где замешан его папаша. Таинственный безумец выводит мальца на грехи отца.

Темный рыцарь под драматически тонкий саундтрек, который делает фильм напряженнее и чуть страшнее, расследует запутанное дело и выходит на клуб, где развлекаются продажные политики, полицейские и прокуроры, пожирающие город изнутри. Среди них готэмский сирота встречает сексуальную красотку, которая строит глазки братве и ищет похищенную подругу, связанную с убитым мэром. Губастенькая воровка-кошатница, движимая местью, то появляется, то исчезает, и ночные улицы заполняют другие знакомые лица: тут вам и честный комиссар Гордон, и верный дворецкий Альфред, и пухлый гангстер Пингвин, и криминальный авторитет Фальконе.

Режиссер намеренно сдерживает крутость сердитого героя в костюме летучей мыши, но не лишает его тайной пещеры, шпионских гаджетов и рычащего от ярости бэтмобиля.

Мэтт Ривз не превращает суровый детектив о семейном наследии и системной коррупции в вульгарный боевик ради зрелища, хотя увлекательных драк, перестрелок и погонь в фильме хватает и даже показан один полет, зато ого-го какой.

Кадр: Kinopoisk

«Бэтмен», отвечающий тревоге и унынию последних событий, погружен в кромешную тьму. Правда, картина о мучительном самопознании с похищениями и убийствами никуда не ведет. Фанатик, проигрывающий в харизме Джокеру и Бэйну из нолановской трилогии, не сегодня-завтра забудется. Понятно, что закон и порядок — это обман, все деньги мира — это грязные деньги, а Бэтмен — вселяющий ужас мститель, который прячется в тенях, и только потомственный богач способен вершить самосуд, внушать смутные надежды и вести за собой простых готэмцев.

Какими бы мрачными ни были картины Бертона, Нолана и Снайдера, новая экранизация «Бэтмена», обособленная от остальной дисишной киновселенной, сделана мрачнее некуда, без шуток и пафоса и задумана как важное заявление: мафия и элита зависимы друг от друга. «Довольно лжи!», как говорится в записках, оставленных жаждущим внимания убийцей. Только смысла в этом мало, ведь рассказы об изуродованных душах и коррумпированном, не заслуживающим доверия истеблишменте не новы. Не покидает ощущение, что эта полицейская драма — не столько о поисках ответа на вопрос, с чего начинается власть, сколько размышление о тягостном самопознании мальчика, одержимого идеей борьбы с преступностью.

«Бэтмен» вроде бы выглядит и звучит свежо. Одиночество, тоска и скорбь. Вдобавок это еще история любви двух людей из разных миров, которые учатся доверять друг другу. И все же назвать фильм Мэтта Ривза новаторским и уникальным было бы слишком. В невеселом нуаре с громоздким финалом, который все никак не кончится, нет ничего смелого и, честно говоря, взрослого. Нет ни крови, ни гранжа, улики и жертвы множатся, но его сила — в исполнении. Something in the way, mmm…

Кадр: Kinopoisk

Артур Завгородний, специально для «Новой»

