 

Мнение: О погружении России в настоящий ад… Восемь звёздочек!

13.03.2022, 4:15, Разное
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Из-за рубежа очень сложно представить, тем более — понять, во что превратилась #Россия всего за пару недель!

Ну вот, один характерный штрих для понимания. Сегодня, 12 марта в Иваново полиция задержала местного активиста Михаила Гусева с плакатом, на котором тот написал «* * * // * * * * *» — ровно восемь звездочек в две строчки. И теперь задержанному вменяют… административную статью о дискредитации российской армии!

Всего восемь звёздочек на листочке бумаги А4. И одиночный пикет, не запрещённый даже одиозными законами последних лет, превратившими конституционное право россиян свободно и мирно собираться — в разграфлённый листочек для протокола об административном правонарушении.

Восемь звёздочек в две строки. Плюс одна «птичка» над звёздочкой строго в середине второго ряда. Теоретически, можно прочитать как «Нет войне». Или как «Быт райка». Или даже как «Ход бойка». Или вообще — никак: звёздочки как звёздочки. Ни один вменяемый эксперт не даст однозначного заключения. Но сколько их сейчас в России — вменяемых?

Понятно, что Михаил Гусев из признанного иноагентом и, кажется, запрещённого ивановского «Голоса» для местной полиции, как кость в горле. Но всё же…

Возможно ли честно и непредвзято доказать, что восемь звёздочек на листочке бумаги в руках одного человека мощно и неотвратимо умаляют авторитет и подрывают имидж почти миллионной российской Армии? Нет, понятно, что в стране «басманного правосудия» возможно всё, но хотя бы какие-то пределы правосознания должны уцелеть?

А ещё интересно, многие ли из тех, кто сейчас надевают судейские мантии лишь для того, чтобы послушно трансформировать полицейские протоколы в обвинительные вердикты, помнят о Втором Нюрнбергском процессе — уже исключительно над судьями? Помогла ли тогда подсудимым пресловутая «судейская неприкосновенность»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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