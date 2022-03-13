Мнение: Коротко по Украине. 12.03.2022

Коротко по Украине. 12.03.2022

1. Мариуполь. Штурм города. Продвижение на всех направлениях. Противник упорно обороняется, но его теснят. В Крым уже формально можно проехать из Донецка. Хотя полноценный сухопутный коридор еще не открыт. Деблокада Мариуполя, о которой просят «Азов» и Зеленский, в текущих реалиях практически невозможна.

2. Волноваха. Полностью освобождена и зачищена. Войска через нее уже свободно проходят в направлении на Угледар, сомкнув фронт с ВС РФ, которые также наступают в направлении Великой Новоселки — Угледара с акцентом именно на Угледар.

3. Донецк — Горловка. Обстрелы городов ДНР. Фронт в районе Авдеевки, Марьинки, Песок и т.д. заметно оживился, но существенных подвижек нет.

4. ЛНР. Бои в Рубежном и вокруг Северодонецка. В Попасной (которую преждевременно объявили освобожденной пару дней назад) продолжаются бои — войска ЛНР контролируют часть города.

5. Изюм. Бои в районе города и на южных окраинах. Обстановка в самом городе непонятная, местные подтверждают нахождение ВС РФ в городе и идущие на юге бои. ВСУ пытаются сковать атаками войска РФ в Изюме и Балаклее, чтобы не допустить их продвижения на юг и в направлении Славянско-Краматорской агломерации.

6. Николаев. Город блокирован, ВС РФ методично наносят удары по позициям противника на окраинах, штурма пока нет. Часть группировки ушла в направлении Кривого Рога и Никополя.

7. Херсон — Запорожье. На освобожденных территориях укрепляется власть военно-гражданских администраций. Налаживаются коммуникации группировки, действующей на запорожском направлении. У Гуляйполя — бои. Линия фронта в районе Каменского и Орехова без серьезных изменений.

8. Киев. Бои к востоку и западу от города, с опять же акцентированным стремлением ВС РФ продвигаться на юг с целью достичь полного окружения города.

9. Чернигов — без серьезных изменений. Город блокирован, в самом городе ночью уничтожили гостиницу, где находились иностранные наемники.

10. Сумы — без серьезных изменений.

11. Одесса. Там продолжают ждать десанта, а его все нет. Тем не менее, город продолжают укреплять, перебрасывая подкрепления с западной Украины. Признаков наступления ВС РФ из ПМР не наблюдается.

12. Белоруссия. Несмотря на очередную волну фейков о том, что Белоруссия нападет на Украину (еще вчера в 21.00), ВС Белоруссии не демонстрируют заметного усиления своего присутствия на границе сверх анонсированного еще в начале месяца увеличения числа БТГ армии Белоруссии на границе с Украиной с 5-ти до 10-ти. Сама граница Украины с Белоруссией фактически не охраняется.

В целом, на вечер 12.03. можно отметить существенные успехи в развитии наступления армии ДНР, а также войск ВС РФ в Запорожской области.

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