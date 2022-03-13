 

Красивые женские лица – Личное мнение

13.03.2022, 3:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сделала подборку женских лиц, в которых, на мой взгляд, сочетается красота, естественность и яркая индивидуальность.

Тина Кунаки:


Фото: Соцсети

Великолепная улыбка, роскошные волосы и любовь к жизни — это Тина.

Ольга Куриленко:


Фото: Соцсети

Зелёные, глубокие глаза прямо в душу глядят, а на лице отражается сила характера. Недаром Куриленко пригласили на роль девушки Бонда.

Ирина Шейк:


Фото: Соцсети

Обожаю её нос. Дура бы отпилила, а Ирина стала топ-моделью. Ну, и цвет глаз, конечно, заоблачный.

Лю Вэнь:


Фото: Соцсети

Грация, утончённость и какое-то не только внешнее, но и внутреннее изящество считываются с неё на уровне подсознания.

Джессика Честейн:


Фото: Соцсети

Чем старше — тем роскошнее.

А вы в своём лице что любите? Давайте сегодня любить свою красоту!

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.01 / Тилль Линдеманн два года назад спас Лолиту Милявскую от смерти

13.01 / Появилось первое живое фото Oppo Find X3 Pro: Смартфон с «невозможной поверхностью» оказался очень толстым

25.05 / Меркель поделилась надеждами на встречу Путина и Байдена

24.11 / Активисты Greenpeace обнаружили на даче Рашкина 300 банок консервированной лосятины

07.12 / “Каждый может сделать свою жизнь более радостной и светлой”: Клара Новикова и ее правила молодости, красоты и стиля

19.01 / Мнение: Падение Франции

09.08 / Рокот волн и откатов

07.07 / Сенатор назвала способ снизить цены на жилье в России

29.06 / Бывший женился, в космос не пустили: как Светлана Ходченкова справляется с проблемами в личной жизни и карьере

18.06 / «Очень красочно и реалистично»: глава «Сильной России» о фильме «Турист»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика