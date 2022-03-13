Красивые женские лица – Личное мнение

Сделала подборку женских лиц, в которых, на мой взгляд, сочетается красота, естественность и яркая индивидуальность.

Тина Кунаки:



Фото: Соцсети

Великолепная улыбка, роскошные волосы и любовь к жизни — это Тина.

Ольга Куриленко:



Фото: Соцсети

Зелёные, глубокие глаза прямо в душу глядят, а на лице отражается сила характера. Недаром Куриленко пригласили на роль девушки Бонда.

Ирина Шейк:



Фото: Соцсети

Обожаю её нос. Дура бы отпилила, а Ирина стала топ-моделью. Ну, и цвет глаз, конечно, заоблачный.

Лю Вэнь:



Фото: Соцсети

Грация, утончённость и какое-то не только внешнее, но и внутреннее изящество считываются с неё на уровне подсознания.

Джессика Честейн:



Фото: Соцсети

Чем старше — тем роскошнее.

А вы в своём лице что любите? Давайте сегодня любить свою красоту!

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