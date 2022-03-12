Мнение: Как лучше открыть завод, уйдёт ли Рено из АвтоВАЗа и будет ли Китай помогать России

1. Читатель намерен лично поучаствовать в импортозамещении, построить нужный стране завод. Цитирую из письма:

Олег, добрый вечер!

Прочитал вашу статью “Проблемы с производством офисной бумаги в России” и захотелось построить завод по производству хлората натрия.

Подскажите, пожалуйста, к какому специалисту можно обратиться за помощью в создании бизнес-плана такого проекта? Ну или чтобы этот специалист после ряда просчетов сказал, что именно такой завод в РФ сейчас делать невыгодно, зато завод по производству другого критического сырья был бы очень востребован?

Моя почта: [email protected]

2. Автор канала «Сделано у нас пишет»:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/a-znaete-chego-ia-jdu-bolshe-vsego-kogda-uidet-alians-renonissan-iz-avtovaza-622a01210bf7da1f534721f4

А знаете чего я жду больше всего? Когда уйдет Альянс «Рено-Ниссан» из АвтоВАЗа.

При том, что я реально очень благодарен французам за то, что они сделали из нашего автогиганта. Каждый день за рулём своей Весты я говорю им спасибо (хотя Веста это разработка ВАЗа, на базе проекта “Лада С”, но французы помогли “допилить” этот автомобиль до мирового уровня, сделать его качественным и современным).

Но в стратегии Альянса “Renaulution” нашему заводу уготовлена незавидная участь лишь эксплуатанта технических решений Альянса. Инженерные компетенции по сути урезаются до минимума.

Поэтому сейчас отличное время разойтись, пожав друг другу руки, оставив связи для сотрудничества. Но странно, Альянс пока молчит и об уходе не заявляет.

На фото: согласно стратегии Renaulution Лада по сути становится придатком румынской Dacia. Кстати, когда Дачия перешла под контроль Рено, инженерную школу румынам не только сохранили, но по сути сделали их инженерным центром Альянса. Популярнейшие Логан и Дастер по сути разработка румынов, как и вся платформа B0. Жаль, но Ладу Альянс рассматривал лишь в качестве сборочной площадки.

3. Кримсональтер пишет, чего нам ждать от Китая:

https://t.me/crimsondigest/1426

Китайские компании и китайские официальные лица НИКОГДА не признают что они помогают России обходить какие-то санкции, в частности когда речь идет о поставках запчастей для Боингов и Эйрбасов в России. НИКОГДА. Потому что это признание будет означать санкции и проблемы с доступом к запчастям уже для самих китайских компаний. Более того, никто не может заставить китайцев вписываться в этот риск ради нас, тем более что у них есть свой самолет, который они вероятно надеются в будущем продать в том числе и нам.

Ничего личного, только бизнес. Привыкайте. Если нам и будут помогать обходить санкции (не развивать торговлю между странами, а именно ОБХОДИТЬ конкретные санкции) — то будут делать это тихо, примерно так же как Китай покупает иранскую санкционную нефть.