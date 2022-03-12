Звездная вещь: где найти оверсайз-парку, как у Оливии Палермо

Любуетесь нарядами знаменитостей и задумываетесь, где взять такие же? Мы рассекретим, что надевают звезды, и сколько на это тратят. Сегодня героиней рубрики становится Оливия Палермо. На прошедшей Неделе моды в Милане it-girl представила немало стильных образов, в одном из которых солировала парка желтого оттенка.

Модель прямого кроя из водоотталкивающей тафты дополнена капюшоном и несколькими накладными карманами. Парка снабжена кулиской на талии для придания дополнительной формы и пуговицами на рукавах для фиксации отворотов. Сочетать ее можно как со спортивными и расслабленными луками, так и с женственными платьями и водолазками в цветочек – как сделала Оливия.

Парка, как у Оливии Палермо, представлена на сайте MAX&Co. Цена модели – 295 евро.