 

Звездная вещь: где найти оверсайз-парку, как у Оливии Палермо

12.03.2022, 18:38, Разное
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Любуетесь нарядами знаменитостей и задумываетесь, где взять такие же? Мы рассекретим, что надевают звезды, и сколько на это тратят. Сегодня героиней рубрики становится Оливия Палермо. На прошедшей Неделе моды в Милане it-girl представила немало стильных образов, в одном из которых солировала парка желтого оттенка.

Модель прямого кроя из водоотталкивающей тафты дополнена капюшоном и несколькими накладными карманами. Парка снабжена кулиской на талии для придания дополнительной формы и пуговицами на рукавах для фиксации отворотов. Сочетать ее можно как со спортивными и расслабленными луками, так и с женственными платьями и водолазками в цветочек – как сделала Оливия.

Парка, как у Оливии Палермо, представлена на сайте MAX&Co. Цена модели – 295 евро.



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