 

Когда заблокируют Ютуб? – Личное мнение

12.03.2022, 11:07, Разное
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Мне почему-то кажется, что вслед за соцсетью с фоточками последует и соцсеть с видюшками.

Открыла вчера Ютуб и поняла — он следующий.


Фото: Соцсети

Заблокируют ли Ютуб — вопрос неправильный. Правильный: Когда его заблокируют?

Почему Ютуб не заблокировали до сих пор? Да всё просто — блокировать его никто не хотел, понимая, сколько людей его смотрят.

Однако после удаления модераторами площадки каналов российских СМИ блокировка Ютуба стала неизбежной.

Столько аналитиков. Разбирателей смартфонов. Диванных вирусологов. Строителей коттеджей из говна и палок. А психологов без диплома, коучей в потоке, доморощенных дизайнеров и интервьюеров друг друга? Всех их жалко.

Фото-писи мигрируют, в основном, во Вконтакт — в Телеграме они не приживутся. Куда ломанутся видео-специалисты? Туда же, как мне кажется.

Время ещё есть. Неделя или около того.

Что рекомендую в связи с ограничениями? Во-первых, добавить мой блог в закладки браузера. Во-вторых, скачать Телеграм и подписаться на мой канал по этой ссылке.

Без остального проживёте, я думаю. Да?

Источник: Лена Миро



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