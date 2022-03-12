И ты, Мадуро?!

США, отказавшись от российских энергоносителей, рассчитывают найти им замену у «союзника» Путина — президента Венесуэлы.

Фото: Магда Хибелли / РИА Новости

Впервые за многие годы в Каракасе прошли переговоры американских официальных лиц с главой Венесуэлы, которого президент Трамп отказался признать победителем на выборах. Трамп назвал президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо, а Мадуро в США обвинили в торговле наркотиками.

Теперь Вашингтон готов ослабить санкции, введенные в 2019 году, в обмен на поставки венесуэльской нефти. Мадуро дал понять, что он не против. Президент Венесуэлы пояснил о готовности увеличить добычу нефти, если российские поставки будут закрыты на международном рынке, охарактеризовав встречу с американскими официальными лицами как «уважительную, сердечную и очень дипломатичную».

Хотя еще слишком рано говорить о том, что это будет означать для будущих отношений двух стран, но это важный шаг, поскольку Белый дом ищет новые способы изолировать Россию, считает Кевин Уитакер, бывший посол США в Колумбии. В Кремле тот факт, «что один из ее наиболее близких и пользующихся доверием партнеров в Южной Америке ведет прямые переговоры с правительством США, может вызывать только беспокойство», убежден дипломат.

В Вашингтоне противники «реаль политик» бьют тревогу и спрашивают Байдена: если вы только что запретили покупать нефть у того, кого называют «российским диктатором», почему вы собираетесь приобретать ее у венесуэльского диктатора? «Белый дом предложил отказаться от тех, кто ищет свободы для Венесуэлы, в обмен на незначительное количество нефти», — написал в твиттере сенатор-республиканец из Флориды Марко Рубио.

Иными словами, Мадуро может стать очередным латиноамериканским союзником, о которых американские президенты в прошлом отзывались так: «Он сукин сын, но это наш сукин сын».

В латиноамериканских общинах на юге Флориды (волеизъявление избирателей этого штата принципиально влияет на итоги президентских выборов в США), действия администрации Байдена воспринимаются как лицемерие. Эдди Асеведо, бывший советник по национальной безопасности в администрации Трампа, говорит, что вести переговоры с Мадуро — ошибка: «Это перечеркивает обещание президента Байдена давать диктаторам решительный отпор. Нельзя одновременно наказать Путина и вознаградить Мадуро».

Переговоры о нефти принесли неожиданный «гуманитарный результат». Из венесуэльской тюрьмы освобождены два американских гражданина: это Густаво Карденас, один из шести руководителей компании Citgo, арестованный в Венесуэле 2017 году и обвиненный в коррупции, и Хорхе Альберто Фернандес — американец кубинского происхождения, арестованный в 2021 году на границе с Колумбией, он обвиняется в терроризме. Удивительное событие для страны, лидер которой даже не признан Соединенными Штатами в качестве президента.

Джозеф Байден, объявляя эмбарго российской нефти, уже знал, что на переговорах в Каракасе стороны договорились «продолжить диалог» о покупке венесуэльской нефти, которую до антимадуровских санкций покупали крупнейшие американские компании Valero Energy (VLO.N), Citgo Petroleum, Chevron и PBF Energy (PBF.N). Санкции против Венесуэлы ударили по американской «нефтянке», но тут пришла российская нефть. А сейчас, когда она в Штатах запрещена, венесуэльская может вернуться. Такой круговорот.

Утечка нефти из трубы на объекте Petroleos de Venezuela SA. Фото: Getty Images

Как отмечает в статье для Foreign Policy профессор Дэвид Смайлд из Тулейнского университета, штат Луизиана, «венесуэльская нефть могла бы стать идеальной заменой российской нефти во многом потому, что российская нефть была идеальной заменой венесуэльской нефти». Большая часть нефтеперерабатывающей промышленности США на побережье Мексиканского залива «заточена» на тяжелую сырую нефть (именно такие углеводороды добываются в Венесуэле), а некоторые предприятия, например, нефтеперерабатывающий завод Citgo в Лейк-Чарльзе, штат Луизиана, вообще были построены специально для венесуэльской нефти. Они не могут работать на полную мощность, производя бензин и другие нефтепродукты из легких сортов нефти, которые добываются сланцевыми бурильщиками в США.

Когда против венесуэльской нефтяной промышленности были введены санкции, внезапный дефицит поставок на американские НПЗ был восполнен за счет России. Поставки российской нефти в США удвоились с момента введения нефтяных санкций Вашингтона против Венесуэлы в 2019 году.

На этом «геополитические размены» не заканчиваются. Американские «кремленологи» отмечают, что одним из мотивов Путина в углублении отношений с Венесуэлой последние годы было стремление уравновесить поддержку Украины со стороны США и Европы. Как свидетельствовала в Конгрессе в 2019 году бывший высокопоставленный чиновник Совета национальной безопасности Фиона Хилл, главная советница Трампа по России, «русские одно время даже предлагали администрации Трампа сделку по обмену Венесуэлы на Украину». То есть

Трамп должен был отказаться от помощи Украине, а Путин тогда «забыл бы» о Венесуэле.

Визит американцев в Каракас был секретным, отмечают американские СМИ, о переговорах стало известно уже «постфактум». В поездке при содействии швейцарских дипломатов приняли участие Хуан Гонсалес, старший директор по западному полушарию в Совете национальной безопасности США, Роджер Карстенс, специальный представитель по делам заложников, и посол в Венесуэле Джимми Стори. Они вели переговоры непосредственно с Мадуро.

Вплоть до «спецоперации» РФ в Украине администрация Байдена постоянно предлагала Мадуро вести переговоры не с Вашингтоном, а с венесуэльской оппозицией. Но внутривенесуэльский политический диалог, проходивший в Мексике, зашел в тупик. В случае ослабления санкций Мадуро может не только вернуться в переговорный процесс, но и учесть некоторые требования оппозиции во главе с Гуайдо. Об этом говорят в Вашингтоне сторонники сделки с диктатором. Они надеются, что снятие санкций даст шанс демократии.

Наблюдатели предполагают, что делегация США выразила готовность предоставить американским и европейским компаниям, работающим в Венесуэле, лицензии, обеспечивающие большую гибкость в операциях и доступ к венесуэльской нефти и природному газу. Как сообщили агентству Reuters два неназванных источника, американская сторона попросила у Венесуэлы поставлять хотя бы часть нефти в Соединенные Штаты в рамках любого соглашения об ослаблении санкций.

Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Взаимодействие с США происходит на фоне ослабления финансовых связей Каракаса с Москвой из-за антироссийских санкций. Активы Венесуэлы в российских банках, занесенных Вашингтоном в черный список, заморожены, отмечают американские СМИ. И это может быть еще одной причиной того, почему Мадуро пошел на «уважительные и сердечные» переговоры с американцами.

Chevron Corp, единственный американский нефтедобытчик, все еще работающий в Венесуэле, может стать первым бенефициаром, если будет достигнута сделка с администрацией Мадуро. Chevron запрещено поставлять венесуэльскую нефть со своих совместных предприятий с 2020 года, и она настаивает на отмене запрета. Компания из Калифорнии имеет специальную лицензию, которая позволяет ей поддерживать «низкоуровневое» присутствие в стране — только для обеспечения технического обслуживания и безопасности своих объектов. Срок действия этой лицензии истекает в июне, Chevron запросила разрешение министерства финансов США на торговлю венесуэльской нефтью. По словам источника Reuters, если Вашингтон решит ослабить санкции, Chevron сможет возобновить экспорт на нефтеперерабатывающие заводы побережья Мексиканского залива, заменив российские поставки.

Но одной венесуэльской нефти будет недостаточно.

Ее добыча в Венесуэле в прошлом году составила в среднем 636 000 баррелей в сутки. Примерно столько же США получали из России. Как отмечает Сол Кавоник, аналитик Credit Suisse, потенциальное сокращение глобальных поставок из-за санкций против РФ потребует выхода «далеко за пределы Венесуэлы», чтобы компенсировать дефицит. Американские дипломаты ищут по всему миру энергоносители, которые могли бы помочь компенсировать сбой в экспорте российской нефти и газа, вызванный «спецоперацией» и ажиотажем на рынке. На очереди — Саудовская Аравия, Иран и др. Нас ждут новые геополитические сюжеты.

Александр Панов, собкор «Новой», Вашингтон

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