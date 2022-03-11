Мнение: Когда Европе не хватает энергии

Болгары дали жару

“Забавные события происходят в Болгарии! Сначала они на референдуме (!) проголосовали против развития у себя в стране атомных станций и за закрытие имеющихся АЭС. А потом, когда “неожиданно” цены на электроэнергию в стране резко взлетели, устроили мини-революцию, непрерывные “марши протеста” – и вынудили правительство уйти в отставку.

То есть дураки надеются, что следующее правительство сделает им дешевую электроэнергию. Из чего?? Раньше надо было думать, на референдуме. Впрочем, там вроде бы не то что люди проголосовали “против АЭС”, там было еще веселее: на референдум просто никто не пришел – не было явки.

Всяким славянофобам вся эта история, конечно, повод поговорить о том, что, дескать, “славянам демократия не нужна”, а нужна им “железная рука” – просто потому, что сами себя эти люди обслуживать не могут. А я вот ни в коем случае не являюсь сторонником такого утверждения. Да, болгары повели себя как дураки – возможно, потому, что они в массе своей дураками и являются. На сегодня. Ну и что? После стольких лет социализма трудно оставаться в своем уме.

Зато посидят сейчас и без света, и без правительства – глядишь, начнут потихоньку умнеть. На ошибках учатся – как правильно говорит русский народ. Лучше, конечно, учиться на чужих ошибках – но большинству людей это недоступно, поэтому лучше учиться ХОТЬ КАК-ТО. Так что референдум – акт демократии – УЖЕ принес пользу Болгарии, так как показал болгарам всю глубину их собственной дурости, и, значит, дал шанс.

Я всегда говорю: демократия нужна России вовсе не потому, что мы, как народ, шибко умные и сразу же устроим тут рай на земле. Наоборот, отнюдь не исключено, что мы на сегодня еще тупее болгар, и демократически станем отмачивать такое, что болгарские АЭС покажутся детской шалостью. Но главное, мы хотя бы НАЧНЕМ умнеть.

А сейчас мы, как спеленутый больной, лежим и смотрим на соседа по палате, который уже пытается ходить, смешно падает и расшибает нос. Можно, конечно, посмеяться. Но впору позавидовать” (2013)

В качестве “привета из прошлого” – пост на ту же дату из теплого и лампового 2013 года, ровно 9 лет назад. ЖЖ напомнил. А в Болгарии, да и во всей Европе, сейчас, говорят, снова проблемы с энергией…