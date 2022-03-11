 

Супермодель Кэндис Свейнпол встречается с экс-бойфрендом Кайли Миноуг

11.03.2022, 15:40, Разное
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Модель и экс-“ангел” Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол встречается с Андресом Веленкосо, который тоже работает в модельном бизнесе. На новых фото папарацци, опубликованными порталом Just Jared, влюбленные прогуливаются по Парижу, где на днях завершилась Неделя высокой моды, в саду Тюильри. Кэндис и Андрес явно проявляли симпатию друг к другу, обнимались и целовались. Когда у моделей начался роман, неизвестно. Да и комментировать личную жизнь они не стремятся.

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Публикация от Just Jared (@justjared)

Напомним, с 2005 года супермодель из ЮАР Кэндис встречалась с моделью Германом Николи. Только спустя десять лет, в августе 2015-го, пара объявила о помолвке. Но до алтаря они так и не доли – спустя три года, в ноябре 2018-го, они расстались. У них подрастают двое сыновей – Анака Свейнпол Николи (род. 05.10.2016) и Ариэль Свейнпол Николи (род. 19.06.2018).

Испанская модель, который участвовал в таких рекламных кампаниях, как Chanel и Louis Vuitton, Андрес Веленкосо – еще и актер. Он сыграл в сериале “Элита”, испаноязычном хите стримингового сервиса Netflix. Его личная жизнь заметна двумя громкими романами: больше двух лет (2013-2015) он встречался с испанской актрисой, звездой сериала “Бумажный дом” Урсулой Корберо, а еще раньше, с 2008 по 2013-й, у него были отношения с певицей Кайли Миноуг.

Кайли Миноуг и Андрес Веленкосо, 2010 год



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