Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова оценила новый образ рэпера

Алена Шишкова, бывшая девушка рэпера Тимати, мать его дочери Алисы, считает, что новый образ музыканта, который тот продемонстрировал поклонникам накануне, ему очень подходит. Об этом Алена лично сообщила интернет-пользователям, отвечая на вопросы в сторис Instagram.

Ему идет, – коротко написала модель.

Кроме того, модель рассказала, что все еще находится в России, а день рождения Алисы, которой 19 марта исполнился восемь лет, все-таки состоится.

День рождения – это день рождения, как его отменить? А вот пышного праздника не будет. Но для Алисы это не главное, – написала Алена Шишкова.

Ранее бабушка Алисы Симона сообщила, что грандиозного праздника у девочки, как раньше, не будет. Впрочем, она объяснила, что совсем без праздника ребенок не останется.

У Алисы скоро день рождения и, конечно, она хотела видеть в этот день своих друзей, разделить с ними радость, была уверена, что я придумаю для всех что-то интересное, но пришлось ей объяснить, что праздника не будет, так как в мире нарушен ход обычных событий… Конечно, Алиса расстроилась, но я как могла объяснила ей ситуацию. Не знаю, что понял ребенок, но я убеждена, что говорить об этом нужно, — рассказала Симона.

Алена Шишкова с дочерью Алисой Тимати в новом образе Тимати с детьми

Напомним, что обладательница титула “Вице-мисс Россия — 2012″Алена Шишкова и Тимати встречались в начале 2010-х. В марте 2014 года у них родилась дочь Алиса, которую воспитывать им помогает мать музыканта Симона. В 2015-м году у рэпера начался роман с 1-й вице-мисс Россия 2014 года Анастасией Решетовой. Модель родила музыканту сына Ратмира в октябре 2019 года, а год спустя пара объявила о расставании. Общего ребенка бывшие возлюбленные воспитывают вместе.

Решетова так же, как Шишкова уже нашли свое новое личное счастье. Как сообщает ряд СМИ, Алена встречается с 17-летним братом Миланы Тюльпановой Владиславом, а у Анастасии серьезные отношения с жителем Объединенных Арабских Эмиратов, имя которого она держит в секрете. Во всяком случае, такой вывод сделали поклонники после того, как Решетова приняла ислам и начала большую часть года проводить в Дубае.