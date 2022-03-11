Игорь Бутман и его молодая невеста Анна Львова готовятся к свадьбе

Анна Львова, уроженка Челябинска, невеста известного музыканта Игоря Бутмана поделилась с интернет-пользователями моментами подготовке к свадьбе. 27-летняя бывшая журналистка опубликовала фото из салона свадебных платьев. На снимке Анна красуется перед зеркалом в одном из нарядов с “цветочным” верхом и блинной юбкой и намекнула, что свадьба состоится очень скоро.

Начинаются приятные хлопоты, – подписала Анна фото.

Анна Львова

Напомним, что о романе Анны Львовой и Игоря Бутмана, который старше своей избранницы на 32 года, стало известно летом 2020 года. Год спустя музыкант сделал предложение своей избраннице, которое та приняла. Анна родом из Челябинска. По словам Игоря, она закончила консерваторию по классу вокала, любит и понимает музыку, работала журналистом. Познакомившись с Игорем Бутманом, Анна переехала в Москву и начала работать в команде музыканта.

Игорь Бутман был женат несколько раз. Первый брак был с американкой Айлин в конце 90-х, потом музыканта связывали отношения с певицей Донной, которая родила ему сына Михаила. По словам Бутмана, мальчика воспитал отчим, но в последние годы им удалось восстановить контакт, хотя молодой человек живет в Филадельфии и совсем не говорит по-русски. В 1995 году Игорь Бутман женился на модели Оксане, которая родила ему двоих сыновей – Даниила и Марка. Недавно теперь уже бывшие супруги стали дедушкой и бабушкой – у старшего сына родился мальчик.

Анна Львова и Игорь Бутман