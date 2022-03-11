 

МВФ продолжит поддерживать Украину в трудную минуту

11.03.2022, 9:22, Разное
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Беспрецедентные санкции, введенные против России вызовут резкий экономический спад в России и подтолкнут российскую экономику в глубокую рецессию. Воздействие этих мер будет ощущаться во всей мировой экономике. Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на виртуальном брифинге для прессы.

Георгиева напомнила, что МВФ изначально создавался для послевоенного возрождения и реконструкции, поэтому Фонд продолжит поддерживать украинское правительство в трудную минуту.

Беспрецедентные санкции, введенные против России, сказала Георгиева, вызовут резкий экономический спад в России и подтолкнут российскую экономику в глубокую рецессию. Воздействие этих мер будет ощущаться во всей мировой экономике.

Срочная помощь Украине

В среду Совет МВФ одобрил запрос Украины на выделение ей 1,4 млрд долларов для удовлетворения неотложных потребностей. Георгиева подчеркнула, что новое финансирование для Украины не является конечной точкой в мерах, направленных на ее поддержку.

– Вы видите сейчас ужасающие потери, гибель людей, человеческие страдания, массовое увеличение числа беженцев, – сказала глава МВФ. – Но есть еще и значительные экономические потери. Ущерб, нанесенный инфраструктуре, уже огромен. Ощущается нехватка еды и лекарств; в некоторых частях страны –перебои с электричеством. Самая ценная часть богатства Украины – ее человеческий капитал – уходит за рубеж в таких количествах, которых мы не видели в Европе со времен Второй мировой войны. Даже если бы военные действия прекратились прямо сейчас, затраты на восстановление и реконструкцию были бы уже огромны.

Сотрудники МВФ находятся в постоянном контакте со своими украинскими коллегами с 24 февраля, отметила Георгиева. Они определили два основных направления поддержки Украины: антикризисные меры и скорейший ответ на запрос о чрезвычайном финансировании.

– В среду наш Совет одобрил последний пункт, и 1,4 млрд долларов были переведены на счета Украины, – сообщила глава МВФ.

Вторичный эффект для соседей

Вторичный эффект войны и санкций уже ощущается в соседних странах, особенно в тех, которые тесно интегрированы с экономикой Украины и России. В Центральной Азии, на Кавказе, в Молдове и странах Балтии нарушена торговля, наблюдаются перебои с денежными переводами и приток беженцев. Все это сильно влияет на перспективы экономического развития этих стран и регионов.

Глобальный эффект

Что касается глобального побочного эффекта для остального мира, сказала Георгиева, то экономические последствия войны проследуют по трем ключевым каналам.

Во-первых, резко подскочит стоимость сырьевых товаров: нефти, газа, пшеницы, кукурузы, металлов, полупроводников и удобрений. Во-вторых, из-за неизбежной инфляции произойдет сокращение реальных доходов населения. Прежде всего пострадают семьи, уже сейчас живущие в нищете. В-третьих, в большинстве регионов планеты снизится предпринимательская уверенность, а следовательно и активность.

Имея в виду все перечисленное, в следующем месяце МВФ пересмотрит свои прогнозы роста мировой экономики в сторону понижения.

– Мы пережили тяжелый кризис с пандемией, – сказала глава МВФ. – Сейчас мы вступили на еще более опасную территорию. Случилось немыслимое – идет война в Европе.



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