Мир должен объединиться перед лицом «нарушения Россией международного права»

Сегодня в Генеральной Ассамблее состоялись пятые консультации, посвященные обсуждению идей и предложений Генерального секретаря ООН, представленных в его докладе – программном документе «Наша общая повестка дня». Заседание было посвящено продвижению международного сотрудничества.

Как такое могло произойти в XXI веке?

– За последние две недели вопрос многостороннего сотрудничества приобрел еще большее значение. Мы вновь обращаемся к основополагающему обещанию, содержащемуся в Уставе Организации Объединенных Наций, – избавить грядущие поколения от бедствий войны. Многие люди во всем мире задаются вопросом, как такое могло произойти в XXI веке?, – сказал Антониу Гутерриш, говоря о войне в Украине.

– Почему мы все еще смотрим в ядерную бездну, почему миллионы людей бегут через границы и почему попираются самые фундаментальные принципы международного права?

Все это, по его словам, порождает недоверие к глобальной системе управления миром.

– Мир – это самое важное глобальное общественное благо, и Организация Объединенных Наций была создана для его обеспечения, – подчеркнул глава ООН. – Война несет смерть, человеческие страдания и невообразимые разрушения в то время, когда мы не можем позволить себе усугублять серьезные глобальные проблемы, с которыми мы уже сталкиваемся.

Последствия вторжения в Украину

Глава ООН опасается, что конфликт в Украине, во-первых, приведет к серьезным глобальным последствиям на многих направлениях и усугубит мировые гуманитарные кризисы.

– Во-вторых, это может косвенно увеличить масштабы голода в мире. Украина является одним из крупнейших в мире поставщиков зерна, а Российская Федерация занимает второе место, и конфликт может привести к скачку цен, – отметил он. – В-третьих, этот конфликт тесно связан с климатическим кризисом, он показывает, как наша постоянная зависимость от ископаемого топлива отдает мировую экономику и энергетическую безопасность на милость геополитических потрясений.

Глава ООН призвал укреплять международное сотрудничество и учитывать эти и другие возможные угрозы, включая кибервойну, кампании по дезинформации, угрозы, связанные с оружием массового уничтожения, и многое другое.

Тревожный сигнал

Генеральный секретарь подчеркнул, что доклад «Общая повестка дня» стал «тревожным сигналом о рисках, с которыми мы сталкиваемся, о том, что статус-кво не является жизнеспособным вариантом.

– Но вам не нужно читать мой доклад, чтобы очнуться. Вам просто нужно посмотреть вокруг себя, – добавил глава ООН. Он призвал к реформе глобального управления, подчеркнув, что в настоящее время в сердце Европы бушует многогранная война, попирающая Устав ООН.

– Нам нужны серьезные усилия для улучшения глобального управления, управления рисками и защиты глобального благополучия и глобальных общественных благ, – считает Генеральный секретарь ООН.

По его словам, это касается не только ООН или любой другой международной организации. Антониу Гутерриш объявил о создании Консультативного совета высокого уровня по глобальным общественным благам, который возглавят бывший президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф и бывший премьер-министр Швеции Стефан Лёвен. Они подготовят доклад для Саммита будущего, который пройдет в сентябре 2023 года.

Саммит будущего

– Саммит будущего – это возможность для лидеров взять на себя обязательства отказаться от опасного пути, на котором мы оказались, укрепить многостороннее сотрудничество, основанное на принципах, закрепленных в Уставе ООН, – сказал Генеральный секретарь ООН.

Он сообщил, что итогом саммита может стать «Пакт будущего», который придаст импульс осуществлению Повестки дня на период до 2030 года, Парижского соглашения и Аддис-Абебской программы действий.

Решение о том, что включить в такой пакт, как отметил глава ООН, должны будут принять государства-члены. В своем докладе «Общая повестка дня» он предложил несколько элементов:

Во-первых, принять новую Повестку дня для мира, которая объединила бы международное сообщество на основе общего видения мира и безопасности перед лицом новых угроз.

Во-вторых, выработать Глобальный цифровой договор, направленный на то, чтобы новые технологии способствовали укреплению благополучия людей, солидарности и прогрессу.

В-третьих, воплотить в жизнь ключевые принципы мирного и устойчивого использования космического пространства.

В-четвертых, достичь договоренностей в рамках Платформы борьбы со стихийными бедствиями, которые дали бы возможность более эффективно противостоять глобальным рискам.

И в-пятых, принять Декларацию, в которой было бы выражена готовность учитывать интересы и потребности будущих поколений.

Другими темами для рассмотрения при обсуждении такого пакта могут стать предлагаемый кодекс поведения в целях обеспечения достоверности общественной информации, глобальный план по искоренению насилия в отношении женщин и девочек и соглашение о том, чтобы оценки прогресса не ограничивались величиной валового внутреннего продукта.

– Решения за вами, государствами-членами. Эти решения станут итогам консультаций, – сказал Генеральный секретарь ООН. Для успеха Саммита, по его словам, потребуется активное и ответственное участие всех государств-членов, а также гражданского общества, частного сектора и других сторон.

Глава ООН напомнил, что авторы Устава ООН определили многостороннее сотрудничество как противоядие от популистского национализма, узких интересов и односторонних действий, причинивших огромные страдания в течение трех десятилетий, предшествовавших созданию ООН.