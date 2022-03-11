На российских АЗС стали публиковать цены на бензин в США и ЕС

10 марта на сотнях российских АЗС появилась информация о стоимости топлива на заправках в ЕС и США.

На дисплеях бензоколонок и в кассовых чеках покупатели видят две суммы – стоимость заправки их автомобиля в России и сколько они должны были бы заплатить за бензин в Европе или Америке.

– Это очень правильное начинание. Например, сегодня мужчина заправил у нас полный бак. За 40 литров она заплатил чуть больше 2 тысяч рублей, тогда как в Германии или США ему бы пришлось выложить не менее 10 тысяч. Это подчёркивает, что несмотря на все трудности, Россия – это социальное государство, где власти думают о гражданах, – заявил директор одной из московских АЗС.

В ближайшее время информация о стоимости товаров и услуг на Западе будет добавлена в квитанции за ЖКХ, а также в кассовые чеки при покупке алкоголя и сигарет. Кроме того, российские нефтяники призвали своих западных коллег также публиковать цены на топливо в России.

– Пускай в условном Техасе люди видят реальное положение дел. Что если бы они жили в России, то платили бы за бензин минимум в 5 раз меньше, – написал в Twitter руководитель Союза владельцев АЗС Дмитрий Петров.

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