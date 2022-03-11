 

Мнение: Остановка платежей

11.03.2022, 3:41, Разное
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Western Union останавливает работу в России.

Это, кстати, может иметь весьма серьезные последствия. Значительная часть денежных переводов внутри СНГ осуществляется именно по этой системе. Мигранты переводят заработанные здесь деньги через нее.

В ситуации двукратного падения курса рубля и закрытия денежных платежных систем трудовая миграция может в очень короткие сроки развернуться в обратную сторону. Что означает коллапс целого ряда отраслей в России и резкий рост проблем в среднеазиатских республиках.

Источник: Эль Мюрид



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